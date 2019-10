Dagens Fantastiske Fællesskab: Børn og unge i travlt orkester

Sådan her beskriver Odense Skole og Ungdomsorkester sig selv i deres indstilling:

Formålet med fællesskabet er at unge mennesker i alderen 6-25 år fra hele Fyn kan samles i musikkens univers. Vores slogan er SUNDT-SJOVT-SAMMENHOLD.

Fællesskabet tager ud til diverse arrangementer på hele Fyn, men især Odense og nærmeste omegn.

Vi spiller flere gange i Odense, Juletræstænding, Julemarked, Havnekulturfestival, Dyrskuet, Skibhusfestival, Fjordager i Farver, Fjordens Dag plus diverse private koncerter samt flere PR koncerter i Odense City og på flere af Odenses folkeskoler.

Hvordan kommer man med?

Man bliver en del af Odense Skole og Ungdomsorkester ved at møde op på Ejerslykkeskolen, mandage eller onsdage mellem kl. 16:00 og 20:00, hvor man har en gratis 4 ugers prøveperiode inden endeligt medlemskab.

De nuværende medlemmer er ekstremt gode til at tage sig af nye/samt yngre medlemmer i form af diverse elevarrangerede arrangementer. Eksempelvis vores egen julekoncert, hvor både nye og øvede medlemmer optræder for et henrykt publikum.

Fællesskabet betyder enormt meget, alle passer på alle.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Vores fællesskab er noget særligt da vi samles om musikken og alle kan være med. Fællesskabet samles også om gamle traditioner hvor uniform er en vigtig del både til marchture og koncerter.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Hvis vi skulle være så heldige at vinde skal prisen bruges til bl.a. nye instrumenter samt afholdelse af vores 70 års jubilæum i september 2020.