Børn- og ungedirektør fyret på grund af manglende tillid

Økonomiudvalget i Middelfart Kommune har ikke længere tillid til børn- og ungedirektør Jan Henriksen.

Børn- og ungedirektør i Middelfart Kommune, Jan Henriksen, står til at blive fyret. Det meddeler kommunen på sin hjemmeside.

- Økonomiudvalget har den 30. april 2018 besluttet at indstille til byrådet, at samarbejdet med børn- og ungedirektør Jan Henriksen skal ophøre.

- Begrundelsen er, at Økonomiudvalget ikke længere har den fornødne tillid til Jan Henriksen som Middelfart Kommunes fortsatte børn- og ungedirektør, skriver Middelfart Kommune.

Fik næsten fem år i jobbet

Kommnen uddyber ikke, hvad der ligger til grund for, at Økonomiudvalget ikke længere har tillid til børn- og ungedirektøren.

Jan Henriksen er fritaget for at arbejde foreløbig, indtil byrådet i Middelfart har taget endelig stilling til vilkårene for samarbejdets ophør.

Han overtog jobbet som børn- og ungedirektør 1. november 2013 fra Claus Friis Lange.

Jan Henriksen er uddannet lærer. Han kom fra en stilling som skolechef i Viborg Kommune.