Dagens Fantastiske Fællesskab: Børn og voksne i Star Wars-kostumer

Sådan her beskriver 501st Legion sig selv i deres indstilling:

501st Legion er en global Star Wars-kostumeklub med mere end 13.000 aktive medlemmer. Klubben er på verdensplan delt ind i underafdelinger. 501st Legion – Danish Garrison er den danske afdeling af klubben, og klubben har pt. lidt over 80 aktive medlemmer i Danmark. Den fynske afdeling hører hjemme i Broby.

Klubbens formål er at samle kostume-entusiaster og fremme kendskabet til Star Wars-universet, samt at bidrage til velgørenhed og gøre noget godt for børn og voksne i alle aldre.

Har I nogen rekorder?

Ja, rent faktisk er 501st Legion indehaver af hele to verdensrekorder, ifølge Guinness World of Records: Verdens Største Science Fiction-klub og Verdens Største Star Wars Kostumeklub.

Hvordan vil I beskrive jer selv som fællesskab?

I Danish Garrison er der plads til alle uanset køn, vægt, seksuelle overbevisning, fysisk/psykisk hæmmet. Der bliver ikke gjort forskel.

Der afholdes troop, hvor man mødes og ifører sig sin dragt for at underholde andre i forbindelse med mange forskellige former for events for eksempel børnefødselsdage, filmpremierer, koncerter, byfester og så videre.

Hvordan kommer man med?

For at blive en del af fælleskabet skal man have en dragt, som opfylder kravene, men man kan også vælge at starte som supporter, hvor man så hjælper til. Sselv børnene har deres egen afd. Danske Padawans, hvor de iført kostumer er ude sammen med Danish Garrisons medlemmer.

Hvad støtter I?

Der bliver samlet ind til forskellige fonde, såsom Julemærkehjemmene, Kræftens Bekæmpelse og skoleklasser i lokalområdet hjælpes for eksempel til at samle penge ind til deres lejrture. Ingen opgave er for stor eller lille.

Hvorfor skal I vinde prisen?

Klubben er en ren non-profit forening, hvor medlemmerne selv betaler for alt såsom standmateriale, flyers, plakater, gaver og fotorammer til diplomer og så videre.

Klubben inspirerer andre til frivilligt arbejde og at hjælpe andre.

Hvad skal prisen bruges til, hvis I vinder?

Skulle vi være så heldige at vinde, skal pengene bruges til nyt standmateriale, så vi har noget her i den fynske afdeling. Og til gaver, diplomer og fotorammer, når vi er på vores årlige besøg på OUHs børneafdeling og ude ved børnefødselsdage og ofre for mobning med mere.

Besøg Danish Garrison på deres hjemmeside og Facebook.