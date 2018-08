Børn skyder festuge i gang: Ludwig kunne bedst lide den med tisse i klaveret

Lørdag skød børnene en ugelang filmfestival i gang ved SVEND18's Børnelørdag i Svendborg. Der var både musik, film og stuntshow til at imponere børnene.

- Jeg synes bare det er dejligt.

Sådan lød dommen fra Vilja Hardtvig Fabritius, der lørdag var med til at starte SVEND18, der er en ugelang festival i Svendborg, som fejrer film- og kulturverdenen i Danmark.

Lørdag var børn og deres forældre inviteret til det, som festivalen kalder Børnelørdag i Krøyers Have. Her kunne familierne både se film, høre musik og lege rundt på græsplænen.

- De (børnene, red.) nyder det (kulturen, red.) ligeså meget, som vi gør, siger Niels Hammerich, der er far til Vilja og Hubert.

Et mødested for børn

- Jeg synes, det er et flot arrangement og et godt initiativ, som bringer børn sammen. De løber og leger og møder kammerater fra skolen. Det er rigtig dejligt, siger Mette Fabritius, som er Vilja og Huberts mor.

Og hun er ikke den eneste, der synes, at lørdagens arrangement er godt på grund af musikken og filmen.

Det er rigtig dejligt. Der er mange mennesker. Jeg kan godt lide at snakke med danskere Hibba Ismael

Yousef Ismael, der kommer fra Syrien, er ligesom Mette Fabrisius også begejstret for, at børnene har mulighed for at lege sammen lørdag.

- De oplever dansk kultur og er sammen med danske børn.

Han er blevet inviteret til Børnelørdag med sin hustru Hibba og deres to børn Salam og Ahmed af Birgit Andersen, som kender familien gennem Danks Flygtningehjælp.

- Det er rigtig dejligt. Der er mange mennesker. Jeg kan godt lide at snakke med danskere, siger Hibba Ismael.

- Må man tisse i klaveret?

Dette års SVEND18 Børnelørdag havde lørdag sørget for både film og musik til de mange familier på græsplænen. Der blev blandt andet spillet filmen "Coco" og den danske animationsfilm "Hodja fra Pjort". Derudover havde børnemusikfestivalen Musik Tam Tam vol. 3 leveret musik til tre koncerter.

Og Ludwig Oldendurg var ikke i tvivl om, hvilket af dagens indslag, han bedst kunne lide. Han var dog lidt mere i tvivl om, hvad titlen på sangen egentlig var.

- Det der som man ikke måtte. Det der med..., fortæller han, mens han prøver at komme i tanke om, hvad det nu var yndlingssangen hed.

Albert Oldendurg, der sidder ved siden af i ladcyklen, kan tydeligvis godt huske sangen navn og hvisker det i øret på Ludwig Oldendurg.

- Den der med: Må man tisse i klaveret? Men hvad må vi så, fortæller Ludwig Oldendurg så.

Lørdagen bød også på et vildt stunt show, hvor Scandinavian Stunt Group viste, hvordan man laver skudscener, sætter ild til sig selv og mange andre stunts, man ser på film.