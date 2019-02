Børnefamilie smides ud af lejlighed i Vollsmose

En enlig mor bliver smidt ud af sin lejlighed i Odense-bydelen Vollsmose. Det afgjorde Østre Landsret onsdag. I samme sag får to andre børnefamilier lov til at blive boende.

Opdatering Artiklen er onsdag aften opdateret med citater fra direktøren for Fyns Almennyttige Boligselskab, Jacob Michaelsen.

Læs også Børnefamilie fra Vollsmose overvejer at gå til menneskerettighedsdomstol

- Jeg er rigtig tilfreds på vegne af mine klienter for de domme, vi har fået. Naturligvis ikke for den sidste dom. Der havde jeg håbet, at mine klienter ikke skulle fraflytte deres lejemål, siger advokat Niclas Turan Kandemir til TV 2/Fyn.

Østre Landsret har dermed stadfæstet de tre afgørelse, der tidligere blev afsagt i byretten.

Stenkast og brandbomber

Sagen drejer sig om tre familier fra Vollsmose, hvor deres boligselskab, Fyns Almennyttige Boligselskab. ønskede at ophæve deres lejemål, da børnene begik kriminalitet.

I juli 2015 blev politiet angrebet med stenkast og brandbomber under en patruljekørsel i Vollsmose. Sønnen spillede en hovedrolle i kriminaliteten, og derfor blev hans familie smidt ud, mens de to andre gik fri.

- Landsretten har lagt til grund, at man vurderer de unge mænds kriminalitet. I den sammenhæng har man vurderet i den sidste sag, at personen har haft en væsentlig rolle i forhold til de begivenheder, der fandt sted, forklarer Niclas Turan Kandemir.

Advokaten har, da TV 2/Fyn interviewede ham, endnu ikke talt med familien, men han fortæller, at familien var forberedt på, at landsretten ville stadfæste afgørelsen.

Overvejer at bringe sagen for Højesteret

Hos Fyns Almennyttige Boligselskab er de langt fra tilfredse med onsdagens afgørelse. De overvejer derfor at bringe sagen for Højesteret.

- Vi synes, det er en forkert afgørelse, og vi har svært ved at forstå, at det er fængselsdommen på seks eller fire måneder, der afgør, om vi har ret til at ophæve lejemålet eller ej, siger direktør i selskabet, Jacob Michaelsen, og henviser til Østre Landsrets vurdering af de unge mænds kriminalitet.

Det er vigtigt for boligselskabet at få flyttet familierne af hensyn til resten af beboerne i området.

- Det må være trygheden for de flere, der taler for. Fremfor at det kan opleves hårdt for familien, at der er et enkelt familiemedlem, der har begået kriminalitet. Vi godt med på, at det kan føles urimeligt, men vi tænker alligevel, at det må være mere rimeligt at tænke på de øvrige 9.000 beboere, der er i Vollsmose, siger Jacob Michaelsen.

Fyns Almennyttige Boligselskab har nu fire uger til at beslutte sig for, om de vil forsøge at bringe sagen videre for Højesteret.

Læs også Teenagere risikerer udvisning for angreb med brandbomber