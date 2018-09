Børnehus plaget af rotter: Børnene måtte sendes ud

Børnene i børnehuset Tryllefløjten i Odense har i denne uge været nødt til at bevæge sig udenfor, fordi der er blevet fundet flere rotter i børnehuset. Børnene har været nødsaget til at blive kørt til en spejderhytte i Fangel hver dag i ugens løb, mens børnehaven er blevet undersøgt for skadedyr.

Det var personalet selv, der blev opmærksomme på problemet, da en af de ansatte så en gnaver løbe hen over gulvet.

- I sidste uge var der en fra personalet, der sagde, at der lige pludselig var løbet en mus forbi, så det indberettede vi så til Mortalin. Jeg havde en kollega, der havde nogle fælder, som vi satte op, så det kunne være, vi kunne nå at fange dem. Dagen efter fandt vi ud af, at der lå to rotter i fælderne, siger den daglige pædagogiske leder i Tryllefløjten, Tina Storm.

Derefter gik det hurtigt med at få skadedyrsbekæmpere og kloakfolk ud på stedet, der kunne sætte flere fælder op og undersøge, hvordan rotterne havde bevæget sig ind i børnehuset.

- Vi har haft nogle små sprækker og huller, der kunne være grunden, men de er blevet udbedret nu, siger Tina Storm.

Onsdag var skadedyrsbekæmperne ved at lægge en sidste hånd på rottesituationen, og derefter begyndte rengøringen af stedet.

- Vi håber, vi har fanget de sidste. Vi har fanget flere i denne uge også, og derfor har alle børnene været ude hver dag fra morgen til aften, siger Tina Storm.