Børnehuse risikerer at lukke: - Børnene bliver revet væk fra hinanden

I et sparekatalog fra Nordfyns Kommune foreslås det at lukke fire børnehuse. Det vil smadre de små lokalsamfund, mener flere forældre.

Børnehusene Veflinge, Græshoppen, Dalskovreden og Fyrtårnet risikerer at skulle sælges eller rives ned.

Nordfyns Kommune skal spare, og i et sparekatalog har kommunens embedsmænd peget på, at der kan være penge at hente ved at lukke de fire navngivne børnehuse.

I Græshoppen i Lunde tumler 22 børn uvidende rundt, mens deres forældre forsøger at redde børnehuset.

- Børnene bliver revet væk fra hinanden, og de bliver formentlig også revet væk fra nogle af pædagogerne, som de er vant til. Det, synes jeg, er et overgreb på børnene. For byen vil det betyde, at vi får en stor bygning, som højst sandsynligt vil blive revet ned. Det vil være en katastrofe, siger Jeanette Haugaard Rasmussen, der sidder i Græshoppens forældreråd.

Hun bakkes op af Lars Jacobsen - og i øvrigt 378 andre, der har sat deres underskrift mod lukningen.

- Der er en stor opbakning i lokalsamfundet til den her børnehave. Mange har nære relationer til den. Der er folk, der har gået i skole her. Der er folk, der har børn og har haft børn her. Der er flyttet familier til, der vil have deres børn gående her, fortæller Lars Jacobsen.

Han flyttede selv familien til Hjadstrup fire kilometer nord for Lunde, så sønnen kunne gå i Græshoppen.

- Det er en kamp, der skal tages. De vil lukke vores børnehave, og vores børnehave betyder alt her. Den betyder det hele for lokalsamfundet. Vi har en god børnehave med stor forældretilfredshed - den største i kommunen, siger han.

Kører gerne efter Græshoppen

Begge forældre afviser, at redningen af børnehaven er sat i værk af bekvemmelighed for at spare kilometer.

- Det kunne ikke være længere fra virkeligheden. Jeg kører hellere ti minutter ekstra om morgenen for at aflevere mit barn et sted, hvor jeg ved, at han får en rigtig god hverdag, og hvor jeg har en god mavefornemmelse. Lå Græshoppen længere væk, kørte jeg gerne det stykke ekstra, siger Jeanette Haugaard Rasmussen.

Lars Jacobsen forstår endda, at kommunen skal spare penge, men han har svært ved at se, hvorfor kommunen vil spare 800.000 kroner på Græshoppen, samtidig med at kommunen afsætter flere millioner kroner til byfornyelse.

- I anlægskataloget er der lagt i alt 53 millioner kroner ud til forskønnelse af de fire største byer i Nordfyns Kommune. Man behøver ikke skulle spare et forholdsvist lille beløb, når man samtidig vil afsætte så mange millioner til de fire største byer i kommunen, mener han.

Politikerne i Nordfyns Kommune har endnu ikke taget stilling til spareforslaget. Det gør man torsdag.

