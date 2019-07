Børnelarm, hundegøen og topprofessionel musikproduktion

I landsbyen Davinde driver idyllen ned ad bindingsværket. Her er stille og fredeligt. Naturen ligger lige uden for vinduet, og lyden af børnefamilier summer i gaden. Ikke mindst hos familien Lunau Sund i Bækgyden.

Her bor en familie med tre børn og alt, hvad dertil hører af lykkeligt rod, larm og uforudsigelighed. På toppen af det hele er - bogstaveligt talt - ægteparrets levevej: musikken. For på førstesalen huserer musikstudiet The Farm Music, hvor Peter Sund og Trine Lunau Sund dels indspiller deres egen musik, men også producerer for andre.

- Både min kone og jeg er musikere, og vi elsker at være i det her miljø. Det har hele tiden været vores ambition at skabe et kreativt musikhus, hvor vi kan leve og arbejde både med vores egen musik, men også med andre artister og sangskrivere, der har lyst til dels at bruge vores teknik, men også være en del af den fulde pakke med naturen og børn, siger Peter Sund og fortsætter:

- At gå i studiet kan være angstprovokerende selv for erfarne musikere. Det er en intim proces, hvor man skal krænge sin sjæl ud. Med den stemning, der er her, skulle det gerne være et afslappende miljø, hvor energierne arbejder positivt sammen, siger Peter Sund.

Inden musikerne går i studiet, står den på kaffe og rundstykker i køkkenet. Foto: Morten Albek

Den odenseanske sangskriver Jan Olsen har netop udsendt albummet Vagabond Trail, som er indspillet i studiet hos Peter Sund. Med på albummet er blandt andre Peter Sund på guitar, Poul Ewald på mundharmonika og Palle Hjort, en af Danmarks mest anerkendt tangentspiller, der i weekenden kunne opleves på TInderbox sammen med The Savage Rose.

Palle Hjort på tangenter. Foto: Morten Albek

De tre musikere har alle oplevelsen af, at den særlige stemning, som det kombinerede hjem og musikstudiet giver, afspejles i musikken.

- Det tilfører en autencitet, en dejligt professionel "hang-loose"-stemning, som jeg aldrig ville kunne få på anden måde, siger Jan Olsen fra Odense.

Jan Olsen i gang med sangen Wandering Musician og Peter Sund på guitar. Foto: Morten Albek

- Jeg er vild med, at man står og laver det bedste "take" nogensinde og tænker: Det her bliver et verdenshit. Og så står lille Holger og råber for enden af trappen - og så må vi tage den igen, griner Palle Hjort.

Odenseanske Poul Ewald, der i mange år har spillet mundharpe i bluesbandet Evil Sons of the Blues, har det på samme måde.

Vi kan lave nogle ting på den her måde, som vi aldrig ville kunne aftale os til. Her er liv og spontanitet. Poul Ewald, mundharpe.

- Der er en helt anden og fri tilgang til musikken. Det er 100 procent på "the feeling". Jeg får gåsehud, bare jeg snakker om det. Det handler om at være til stede i nuet og fokusere energien. I et studie i København ville jeg sgu få præstationsangst. Vi kan lave nogle ting på den her måde, som vi aldrig ville kunne aftale os til. Her er liv og spontanitet, siger Poul Ewald, og Palle Hjort følger op:

- Ja, og det følger med, at vi er sådan et sted her. Der er liv i huset i forvejen, så man går bare med ind i det liv. Og så ser vi, hvad der sker. Så bliver man nødt til at indrette sig. Hvis vi havde siddet i et studie i København, var vi gået i nørdemode. Det er også godt, men jeg elsker det her, siger Palle Hjort.

Poul Ewald på sin mundharpe. Foto: Morten Albek.

Naboens violin

Ikke bare indgår musikerne i den organisme, som en børnefamilie er. De indgår også i hele landsbyens miljø.

- Når det er så løst, så tænker man: Kunne det ikke være fedt med en violin? Er der ikke noget med, at naboen har en violin, og at de først henter børn klokken 16, så de er hjemme nu? Det er sådan noget, der kan opstå i det her miljø. Der dukker ting op, som man ikke har forebedt, og det afspejles i musiken. siger Palle Hjort. Poul Ewald tilføjer:

- Ja, man stiller sig til rådighed for tingene i stedet for at køre efter en fiks og færdig køreplan. Bare gå ind i det og vær til stede. Palle Hjort er enig:

- Ja, det er faktisk sådan Jan Olsens plade er lavet. Det startede med et nummer og nogle akkorder. Så gik vi i gang, og der dukkede uventede ting op. Jan sagde, at det var slet ikke sådan, han havde hørt det, men at det var godt nok fedt, siger Palle Hjort.

