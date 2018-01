Børns Vilkår: Børn mister tillid til voksne efter Stige-sag

Sagen fra Stige er et klart eksempel på, at børn er blevet svigtet. I værste fald kan det betyde, at børnene mister tilliden til voksne. Det mener seniorkonsulent i Børns Vilkår.

Seniorkonsulent i Børns Vilkår, Bente Boserup, mener, at børnene i Stige-sagen er blevet massivt svigtet. Det mener hun, fordi souschef på Stige Skole, Jens Otto Dalhøj, ikke viderebragte oplysninger fra forældre om overgreb begået af en af skolens pædagogmedhjælpere.

Den kan betyde, at børnene ikke længere stoler på de voksne, de betroede sig til.

- I det øjeblik, der ikke bliver lyttet, mister børnene tilliden til dem, de har sagt det til, og det kan jo nogle gange have været forældrene. Det giver nogle voldsomme kneb i et børneliv, siger Bente Boserup.

Det er et kæmpestort svigt af børnene, at henvendelserne ikke er kommet videre. Hvis skolen var gået videre med det her med det samme, kunne man have undgået, at der var flere børn, der blev udsat for overgreb Bente Boserup, seniorkonsulent, Børns Vilkår

Hun kalder generelt sagen for Stige for et massivt svigt af børnene.

- Det er et kæmpestort svigt af børnene, at henvendelserne ikke er kommet videre. Hvis skolen var gået videre med det her med det samme, kunne man have undgået, at der var flere børn, der blev udsat for overgreb, fortæller Bente Boserup til TV 2/Fyn.

Den 55-årige pædagogmedhjælper blev i december 2017 idømt halvandet års fængsel for at have forgrebet sig på 22 piger i alderen fem til ti år. Overgrebene fandt sted i Stige Skoles sfo, i håndboldklubben, hvor manden var træner, og i mandens eget hjem.

Skærpet underretningspligt

Alle i Danmark har underretningspligt, hvis man er bekymret for børn. Er man offentligt ansat og arbejder med børn, er underretningspligten særligt udvidet.

I stedet valgte Jens Otto Dalhøj ifølge Odense Kommune at holde oplysningerne for sig selv.

- Det betyder, at når en skole får en henvendelse om, at nogle voksne har mistanke om, at der er børn, der bliver udsat for krænkelse eller overgreb, så SKAL skolens personale gå videre med den.

- Det er altså ikke den enkelte, der skal gå ind og undersøge, om der nu er noget i det her. Det er myndighederne, der skal det. Det vil sige, at det er Socialforvaltningen og politiet, forklarer Bente Boserup.

Ingen kommentarer fra Jens Otto Dalhøj

Ifølge seniorkonsulenten betyder den konkrete sag, at pigerne, kan føle, at overgrebene var i orden.

- Der er nogle børn her, som kunne have været skånet, og i stedet har de gået og følt, at det måske var i orden det, krænkeren gjorde, at de voksne ikke tror på, hvad de siger, og at det måske er dem, der er noget galt med. Derfor er det meget alvorligt for en hel familie, for vi ved jo, hvor store konsekvenser det har for børn, hvis de bliver udsat for krænkelser og overgreb, fortæller Bente Boserup.

TV 2/Fyn har været i kontakt med Jens Otto Dalhøj. Han har ikke ønsket at udtale sig.

