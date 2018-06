Børsnotering: Fynsk robotaktie hitter

Overtegnet fire gange selv om tidligere ejer vil have flere penge ud af selskabet.

Den fynske robotvirksomhed Odico har besluttet at gå på "den lille børs", Nasdaq First North i Danmark.

Trods succes med tegningen af aktier før børsintroduktionen den 29. juni, har man imidlertid måttet udskyde premieren.

Det skriver Dagbladet Børsen onsdag.

Nu bliver første handelsdag 2. juli i stedet for.

Det sker til trods for, at aktien er overtegnet fire gange.

Odico har som tidligere omtalt hos TV 2/Fyn udviklet en robot, der kan skære og forme hårde byggematerialer og dermed reducere materialebrug, produktionstid og spare penge.

Med overtegningen har professionelle og private investorer samlet tegnet for 120,4 millioner kroner i det fynske selskab.

Odico udsteder 3.409.091 nye aktier til en udbudskurs på 8,80 kr. pr. aktie, hvilket giver en indtægt til selskabet på 30 millioner kroner og en markedsværdi på 118 mio. kroner, oplyser selskabet i en børsmeddelelse.

Ifølge Børsen sker overtegningen til trods for, at Odico har modtaget et krav fra en tidlig ejer i selskabet, der kræver 6,6 millioner kroner.

Selskabets ledelse mener, at kravet er grundløst.