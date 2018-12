Boksetræner fra Vollsmose nomineret til stor pris

Vollsmose Boxing Bokseklubben er en forening baseret på frivillige trænere. Klubben har blandt andet tidbud om boksetræning for unge mellem 8-17 år og er for både drenge og piger. Der er også lektiehjælp i klubben. Medlemmerne i bokseklubben er primært fra Vollsmose og omegn. I oktober repræsenterede et af klubbens medlemmer Danmark ved EM i Rusland.

Den fynske boksetræner Shahbaz Aslam fra Vollsmose Boxing er blevet nomineret til prisuddelingen Sport 2018 i kategorien 'Årets forbillede'.

- Jeg var mundlam, da jeg fik det at vide. Det er noget, jeg ser hvert år. Så det er dejligt selv at være nomineret. Det er en dejlig anerkendelse at få, siger Shahbaz Aslam.

Shahbaz Aslam er cheftræner i bokseklubben Vollsmose Boxing, der træner børn og unge fra Vollsmose og omegn. Klubbens formål er ikke alene at træne de unge til at blive dygtige til at bokse - men også at gøre dem til dygtige samfundsborgere.

Sammen med de andre trænere i bokseklubben giver Shahbaz Aslam de unge et fællesskab og noget at fokusere på i fritiden.

Arbejdet med de unge i bokseklubben har ført til, at han i år er nomineret som 'årets forbillede' til Danmarks Radios store prisuddeling, der skal foregå til januar i Boxen i Herning.

- Det er for vores arbejde med at integrere de unge, få dem væk fra gaden og inddrage forældrene i det, siger han.

Her fortæller tidligere bandemedlem Najiib Abdulahi Mohamed om, hvad trænerne betyder for bokseklubben. Vollsmose Boxing var med til at få ham ud af bandemiljøet.

Sagde job op for at fokusere på bokseklubben

Shahbaz Aslam er uddannet pædagog og har i mange år arbejdet med dette område i Vollsmose. Arbejdet som cheftræner i Vollsmose Boxing er frivilligt.

For nyligt sagde han sit fuldtidsjob op for at fokusere på det frivillige arbejde i Vollsmose Boxing. En beslutning han ikke har fortrudt, selvom han nu står uden fast job.

- Det er de unge, der tæller for mig. Man kan se den der glæde i dem, og jeg elsker at se resultaterne hos dem. Dét er min belønning, siger han.

Tidligere hædret for sit arbejde

Glæden ved udviklingen hos de unge er dog ikke det eneste, Shahbaz Aslam bliver belønnet med for sit arbejde.

Det er nemlig ikke første gang, Shahbaz Aslam får skulderklap for sit arbejde med de unge i Vollsmose. Både han selv og klubben har tidligere modtaget anerkendelse for indsatsen.

Sidste år var Vollsmose Boxing med i opløbet om Danskernes Idrætspris - og det er klubben igen i år.

I september 2018 blev han udnævnt til årets leder på Dansk Amatør Bokseunions repræsentantskabsmøde.

Samme måned kunne Shahbaz Aslam på vegne af bokseklubben tage imod en kuvert med 20.000 kroner fra foreningen Østifterne.

- Vollsmose Boxing er med til at lave forebyggende arbejde og give nogle børn og unge en anden fremtid og fritid, sagde Jane Jegind, da hun som repræsentant for Østifterne overrakte pengene.

De 20.000 kroner blev øremærket nyt udstyr i form af blandt andet nye boksehandsker og sandsække til klublokalerne i Vollsmose.

Vollsmose Boxing har desuden i 2018 modtaget Odense Kommunes ildsjælepris.

- I min verden er alle nominerede vindere.

Om Shahbaz Aslam snart kan føje en ny pris til rækken, vil vise sig til januar.

- Jeg er så spændt på det. Men jeg har ikke nogen forventninger. Jeg er bare glad for at være nomineret, siger Shahbaz Aslam.

Prisuddelingen finder sted den 5. januar 2019 i Boxen i Herning. Hvis du vil se, hvordan det går Shahbaz Aslam og de andre nominerede, kan du følge med på DR 1, hvor showet bliver sendt.