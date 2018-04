Boksning fik Najiib ud af bandemiljøet

Najiib Abdulahi Mohamed er gået fra at være bandemedlem og sidde i fængsel til nu, at være kommet ud på den anden side af det kriminelle miljø.

28-årige Najiib Abdulahi Mohamed er tidligere bandemedlem.

For fire måneder siden kom han ud af fængslet. Nu takker han boksetræningen for, at hjælpe ham tilbage til et liv uden kriminalitet og ud af bandemiljøet.

- Det, der har reddet mig, det er bokseklubben. Og ikke bare hvilken som helst bokseklub, men Vollsmose Boxing, siger han.

Det, der har reddet mig, det er bokseklubben Najiib Abdulahi Mohamed

I fængslet blev Najiib Abdulahi Mohamed introduceret til boksning af en kvinde fra kriminalforsorgen. Da han stod til at skulle løslades, hjalp hun ham med at komme i kontakt med Vollsmose Boxing.

- Det første jeg så gjorde, da jeg kom ud af fængslet, var at pakke mine sandsækkehandsker og mine boksebind, og så tog jeg ud til bokseklubben med min taske, fortæller han.

En bokseklub, der kan noget særligt

Najiib Abdulahi Mohamed fortæller, at det især er trænerne, der har hjulpet ham. De fungerer som mentorer, storebrødre og så er de også gode pædagoger.

Én af trænerne i bokseklubben er Shahbaz Aslam. Han bruger næsten al sin fritid på bokseklubben, men for ham er det det hele værd.

- Min store drøm er, at jeg kan få alle de her drenge væk fra gaden, siger Shahbaz Aslam og forsætter:

- En del af de børn jeg møder, som er ude i en noget lort, har meget ressourcesvage forældre, der ikke kan hjælpe dem. De mangler værktøjerne.

Shahbaz Aslam arbejder til daglig som pædagog. Hans erfaringer hjælper ham med at takle de unge på andre måder end deres forældre.

- Det giver ro, at jeg er pædagog. Jeg har noget erfaring, og ved hvordan jeg skal møde dem og tale med dem, siger han.

- Shabaz er en slags far for os alle. Han kan det hele. Han tager ansvar for en, og presser os meget samtidig med, at han giver os kærlighed, understreger Najiib Abdulahi Mohamed.

Fra bandemedlem til rollemodel

Najiib Abdulahi Mohamed mener, at det er bokseklubben og de gode trænere, der har fået ham på rette spor.

- De har gjort mig til et bedre menneske. Jeg er mere disciplineret, og fungererer i et samfund. Jeg står tidligt op og tager på arbejde og gør alle de ting som andre mennesker i et samfund gør. Jeg føler, at jeg bidrager til samfundet nu, siger han.

Med de ting han har været igennem, føler han nu, at han kan være et forbillede for andre.

Man kan være helt ude at skide og så komme tilbage på den anden side og være et rigtig godt menneske Najiib Abdulahi Mohamed

- Man kan være helt ude at skide og så komme tilbage på den anden side og være et rigtig godt menneske. Det er en fantastisk følelse at være et forbillede for andre, siger Najiib Abdulahi Mohamed.

- Nu kan jeg sørge for at min lillebror ikke kommer derud, hvor jeg selv har været ude, understreger han.

For Najiib Abdulahi Mohamed giver boksningen ham alt det, han har brug for.

- At bokse giver mig alt. Det giver mig ro i sjælen, det giver mig en bedre fysik - og så gør det mig også bare glad, fortæller han.

Vollsmose Boxing har cirka 70 medlemmer, og efter sommerferien vil de starte et kvindehold op.