Efter kuldsejlet tennisprojekt: Boldklub må låne millioner af kommunen

Boldklubben Marienlyst står til at få et lån på knap fire millioner kroner til at tilbagebetale sin gæld til Odense Kommmune.

Grunden er, at Boldklubben Marienlyst ikke fik den forventede succes, da den udvidede med et tenniscenter. Langt fra. I stedet står boldklubben nu med en regning på 3.048.318 kroner til Odense Kommune. Oven i det har tenniscentret et samlet underskud på 901.919 kroner fra januar 2014 til juli 2018.

Da Boldklubben Marienlyst her og nu ikke kan betale regningen til Odense Kommune, skal det nu afgøres i byrådet, om man vil yde klubben et rentefrit lån på 3.950.000 kroner. Det glæder formand for Boldklubben Marienlyst, Mike Bech.

- Vi er glade for, at den her sag endelig er ved at være afsluttet, siger han.

Røde tal og ekstraordinære tilskud

Boldklubben Marienlysts kuldsejlede tennisdrømme begyndte i oktober 2008, da Odense Byråd bevilligede 37,5 millioner kroner til opførelsen af et tenniscenter med tilknytning til det eksisterende Marienlystcenter. Ønsket var, at et nyt tenniscenter ville være med til at skabe synergi, og centret skulle drives uden yderligere driftstilskud fra Odense Kommune.

Man skal være varsom med at drive noget, man ikke har forstand på eller erfaring med Mike Bech, formand Boldklubben Marienlyst

Men sådan gik det ikke. Fra begyndelsen var der underskud på driften af tenniscentret, og i marts 2015 besluttede Odense Kommune at yde et ekstraordinært tilskud på 350.000 kroner. Alligevel viste budgettet for året efter et underskud på 270.000 kroner, som også førte til et ekstraordinært tilskud fra kommunen.

På trods af de ekstraordinære tilskud var der røde tal på bundlinjen af regnskabet for 2016, og yderligere 125.000 kroner manglede. Igen i 2017 budgetterede man med underskud, denne gang på 497.500 kroner.

Ifølge Mike Bech var en af grundene, at man fik den belægning på tennisbanerne, boldklubben var blevet stillet i udsigt fra tennisklubberne. Forudsætningerne ændrede sig undervejs, og det gjorde, at boldklubben stod tilbage med aben.

- Man skal være varsom med at drive noget, man ikke har forstand på eller erfaring med, siger han.

Dyr kunstgræsbane spøgte

Driftsunderskuddet var ikke det eneste problem, Boldklubben Marienlyst havde med det nye tenniscenter. En kunstgræsbane, der skulle erstatte den oprindelige opvisningsbane, endte med at blive en dyr fornøjelse.

- Det var vores idé, at kunstgræsbanen skulle dækkes af overskuddet på driften af tennis, og det var så ikke forudsætninger, der blev til virkelighed, siger Mike Bech.

Kunstgræsbanen endte med at blive en merudgift på over tre millioner kroner, som det aldrig lykkedes klubben at hente hjem.

- Det har ikke været en så stor succes, som vi havde regnet med. Inden havde vi et utal af møder, og vi syntes udspillet var godt nok. Men selvom vi startede med et samarbejde med tennisklubberne, endte vi med at stå alene tilbage, siger Mike Bech.

Underskud vendt til overskud

Vi kommer til at betale alle penge tilbage, krone for krone, men på ordentlige vilkår Mike Bech, formand Boldklubben Marienlyst

I dag er det Odense Tennis Center, der driver tennishallerne i Marienlyst. Siden anden halvdel af 2018 er underskuddet blevet vendt til et lille overskud på 1.107 kroner. Årsagen er ifølge regnskabet blandt andet en besparelse på udgifter til lys, da man har skiftet til LED-lys.

Men ifølge Mike Bech begyndte nogle af de ting allerede med Boldklubben Marienlyst bag roret.

- Lyset blev også skiftet ud i vores tid, siger han.

Han synes, at det forslag, som kommunen nu skal tage stilling til, er rimelig.

- Jeg synes, det er en fair beslutning. Vi kommer til at betale alle penge tilbage, krone for krone, men på ordentlige vilkår. OB har fået foræret to kunstgræsbaner, som ikke skal tilbagebetales, siger Mike Bech.

By- og Kulturudvalget i Odense Kommune skal tage stilling til sagen tirsdag den 21. maj.