Coronaeffekten aftager: Boligmarkedet bliver mere stabilt

Der har længe været fart på boligpriserne. Nu ser det dog ud til, at køberne igen kan få pusten en smule.



Nye tal fra Boligsidens markedsindeks viser nemlig, at priserne er steget med under en procent fra juni til juli. I Region Syddanmark lyder prisstigningen på i alt 0,4 procent den seneste måned. Tal for det seneste år viser en prisstigning på hele ti procent.



Ifølge boligøkonom Mira Lie Nielsen fra Nykredit er boligmarkedet på vej mod en mere normal situation efter en coronaperiode med rekordmange handler og store prisstigninger.

- Der er et skifte i gang på boligmarkedet i de her måneder, hvor antallet af handler gradvist er blevet lavere, og det afspejler sig i, at priserne ikke stiger så hurtigt mere.

- Der er stadigvæk høj aktivitet, og selv om priserne ikke stiger i det tempo, vi har været vant til, så er det stadigvæk på et højere niveau end tiden før corona, siger Mira Lie Nielsen til Ritzau.