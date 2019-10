Bombefly på havbunden: - Der kan være ti bomber og efterladte dernede

Tirsdag er 12 dykkere fra Søværnets Dykkertjeneste i gang med at dykke syd for Langeland i håb om at få bekræftet, at der på havbunden ligger et vrag af et amerikansk bombefly, der styrtede i havet under Anden Verdenskrig.

- Der er fra en civil dykker blevet rapporteret om flybomber, der ligger dernede. Vi skal ned og gøre området sikkert, siger næstkommanderende i Søværnets Dykkertjeneste Bo Pedersen til TV 2/Fyn.

- Ifølge historiske arkiver kan der være ti bomber om bord, så det er det, vi går ud fra, og det, vi gerne vil finde. Der kan være en risiko for, at nogle af bomberne er nedgravet i sandet, og så bliver det lidt mere problematisk at finde dem, forklarer Bo Pedersen.

Forbud mod at dykke i området

I september kom det frem, at bombeflyet, der formentlig er fra Anden Verdenskrig, var blevet fundet i Langelandsbæltet.

Det har siden været forbudt at dykke, sejle og fiske i området, fordi Forsvaret ikke ved, om der er sprængfarlig ammunition på vraget.

TV 2/Fyn har fra morgenstunden tirsdag været med Søværnets Dykkertjeneste om bord på dykkerskibet Søløven.

12 dykkere er med om bord på dykkerskibet Søløven. Foto: Anders Høgh

I alt 24 personer fra Søværnet er med. Foto: Anders Høgh

Tager en bombe ad gangen

Dykkerne er i gang med at dokumentere eventuelle fund med videooptagelser til danske og amerikanske myndigheder.

Hvis dykkerne finder en bombe, skal de også destrueres under havets overflade.

00:38 Orlogskaptajn og chef for Søværnets Dykkertjeneste Lars Møller Pedersen forklarer, hvordan dykkerne arbejder ved flyvraget Luk video

- Vi tager dem én ad gangen, som vi finder dem. Så transporterer vi dem væk fra selve vraget for at holde vraget intakt. Der er mulighed for, at der er efterladte dernede, og derfor har vi ikke tænkt os at sprænge bomberne, hvor de er, siger Bo Pedersen.

Er der risiko for, at bomberne springer, mens dykkerne er dernede?

- Der vil altid være en meget lille risiko for, at det kommer til at ske. Vi er godt uddannet, og vi tager alle forholdsregler for, at der ikke kommer til at ske noget, fastslår Bo Pedersen.

Det er en civil dykker, der har gjort det opsigtsvækkende fund, som er blevet meldt til Forsvaret. Foto: Anders Høgh

Tusindvis af miner

Søværnets Dykkertjeneste løser Forsvarets maritime ammunitionsrydning. Det vil sige, at dykkerne undersøger forliste skibe eller nedstyrtede fly.

Samtidig har dykkerne til opgave at håndtere de tusindvis af miner, der fortsat ligger i de danske farvande.

På tirsdagens opgave er der i alt 24 personer fra Søværnet af sted, heriblandt 12 dykkere.