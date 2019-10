Se videoen: Bomber fra Anden Verdenskrig sprænges i fynsk farvand

Opdatering Artiklen er opdateret med informationer om bombesprængningen og flyvragets type.

Syv bomber er indtil videre blevet fundet ved et flyvrag i farvandet syd for Langeland. Nu flyttes og bortsprænges bomberne én for én.

Hver bombe bringes til sprængning i et sikret område, så der på længere sigt kan dykkes sikkert ved vraget. Det oplyser Forsvaret. Det tager cirka halvanden time at flytte og detonere hver bombe.

Læs også Ikke bare én: Mindst syv bomber fundet ved flyvrag syd for Langeland

I alt er 12 dykkere fra Søværnets Dykkertjeneste med på opgaven, hvor de i hold dykker på skift. Søværnets Dykkertjeneste løser Forsvarets maritime ammunitionsrydning. Det vil sige, at dykkerne undersøger forliste skibe eller nedstyrtede fly.

Bomber flyttet med hæveballon

Bomberne, som er fundet ved flyvraget, bliver flyttet fra området med en hæveballon, som dykkerne sætter på.

- Så hæver bomben sig stille og roligt op gennem vandsøjlen, og så flytter vi den et par hundrede meter, oplyser Søværnet.

Læs også Bombefly på havbunden: - Der kan være ti bomber og efterladte dernede

Sigtbarheden i farvandet er to til tre meter, men det til trods er det alligevel lykkedes dykkerne at sikre videomateriale og billeder fra området.

Flytype næsten fastlagt

Flyet, som bomberne er fundet ved, vurderes med 99,8 procents sikkerhed at være af typen B-24. Det er amerikansk bombefly, som blev brugt under anden verdenskrig.

I mange år har dykkere kendt området. En af dem er Brian Roth Andersen, som ved tidligere lejlighed har taget nedenstående billeder fra vraget. Siden september har det været forbudt at dykke, sejle og fiske i området.

Søværnet forventer, at arbejdet i området vil vare resten af ugen.

01:03 Søværnet har lokaliseret syv bomber ved et flyvrag syd for Langeland. Man forventer at kunne finde yderligere to bomber og forventer, at det vil tage resten af ugen at afsøge området og detonere bomberne. Video: Anders Høgh Luk video

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen

Foto: Brian Roth Andersen