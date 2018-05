Boom i motionscykling: Private hold giver klubber baghjul

Over en halv million danskere ruller på racercykel og MTB. Men cykelklubberne kunne godt ønske sig mere af boomet.

En stigning på 70 procent på 10 år. Hos Danmarks Cykle Union kan de godt mærke, at cykelsporten er blevet populær hos danskerne. Men det er ikke som transportmiddel - men som motionsform.

I 1997 var der 19.202 medlemmer af de danske cykelklubber under Danmarks Cykle Union. I 2017 var tallet steget til 32.877. Og så er der også ca 12.000 medlemmer under DGI. Det er en god pejling af, at cyklen er populær.

Men udenfor klubberne er boomet højst sandsynligt endnu større. I en rapport fra Dansk Idrætsforbund i 2014 skød man på, at langt over 500.000 danskere regelmæssigt deltog i cykelsportsaktiviteter. Det tal vurderes til at være endnu større i dag.

Private cykelhold boomer

Den store interesse for motionscykling, betyder ikke nødvendigvis et tilsvarende stort medlemsboom ude i klubberne, som man ellers kunne forestille sig.

Mange cykelmotionister kører ikke længere i de gode gammeldags cykelklubber. Mange cykler alene eller i ”selvorganiserede netværk”, som eksempelvis en flok venner, en facebookgruppe, fra en cykelforretning, på ”firmahold” eller velgørenhedsgrupper.

- Det er jo under alle omstændigheder godt at så mange cykler! Problemet kan være, at hvis de midlertidige cykelhold, som for eksempel dem som kører til velgørenhed, de ofte slutter på et tidspunkt. Så ender mange af deltagerne i en situation, hvor de arrangerede cykleture også stopper, og måske også meget af det gode fællesskab de har bygget op omkring deres cykling - og ja, så er der måske der bliver tabt, sådan siger Martin Wang Hjørngaard fra DCU.

Bevæg dig for livet

Nu er Danmarks Cykle Union og DGI Cykling gået sammen i et samarbejde omkring motionscyklingen i Danmark, i det projekt som hedder Bevæg dig for livet Cykling. Formålet med projektet er at få flere til at hoppe op på cyklen og dyrke motion. Ligeledes er formålet at hjælpe med at opstarte nye cykleklubber og udvikle og støtte de eksisterende klubber.

- Med samarbejdet i Bevæg dig for livet står Danmarks Cykle Union og DGI Cykling nu skulder ved skulder, med en fælles målsætning om at gøre mere for de danske klubber, samt en enighed om at vi gør dette bedst i fællesskab! Ligeledes er det vores ambition, at hjælpe foreningerne til at udvikle sig i en retning hvor de får mulighed for at vækste i medlemstal, samt belyse alle de fede ting man kan få ud af at cykle i en cykleklub, siger Martin Wang Hjørngaard.

På Fyn var medlemstilgangen hos DCU-klubberne i løbet af de sidste ti år på 921 nye medlemmer. Fra 2385 til 3306 medlemmer.