Borgere demonstrer inden debatmøde om Åløkkeskoven

Tirsdag aften er der paneldebat i Næsbyhallen. Her skal et stykke af Åløkkeskoven drøftes.

En række beboere i kvarteret nær skoven er utilfredse med, at ejendomsselskabet Olav de Linde, som ejer det omtalte stykke, går med planer om at bygge et boligområde i skoven.

Derfor har Charlotte Agergaard Nielsen, der bor i Åløkkekvarteret taget initiativ til en demonstration inden aftenens paneldebat.

- Jeg håber, at Odense Kommune og By- og Kulturudvalget anerkender, at vi er tusindvis af mennesker, der bruger den her skov hver eneste dag. Det er et åndehul og en livline for os, siger Charlotte Agergaard Nielsen til TV 2/Fyn.

Indtil videre har 106 personer tilkendegivet på Facebook, at de deltager i demonstrationen, som vil starte ved Åløkkeskoven/Mogensvej. Derfra vil man i samlet flok gå de 1,7 kilometer, der er til Næsbyhallen.

- Vi er ved at miste håbet

Ifølge Charlotte Agergaard Nielsen har beboerne i kvarteret længe forsøgt at råbe kommunen op. Hun håber derfor, at demonstrationen kan give det sidste skub til, at Olav de Linde ikke bygger et boligområde i skoven.

- Vi er mange i området, som har gjort meget for at råbe op. Vi er nogen, der er ved at miste håbet, for vi kan se, at det er økonomi, der styrer det her, fortæller hun.

Ejendomsselskabet må gerne fælde træerne på deres område, fordi denne del af skoven ikke er fredskov. Men de har endnu ikke fået lov til at bygge boliger i udkanten af skoven, selvom dette er et ønske.

Det gule, røde og lilla område ejer Olav de Linde. Den stiblede linje, der går gennem det gule område, er den vej, ejendomsselskabet har fået lov at bygge. Det røde område har Olav de Linde ikke tilladelse til at bygge på, men det frygter beboerne kommer til at ske. Det lilla område er der ingen plan for. Foto: Google Maps / David Moritz

- Vi vil godt ind i det område, fordi det er gamle industri-, grus- og forurenede arealer. Der synes vi, at det kunne være bedre med boliger af god kvalitet, for folk der gerne vil bo i naturen, siger Søren Gørup Christiansen, der er afdelingsdirektør i Olav de Linde i Odense.

Ingen lokalplan

For at ejendomsselskabet får tilladelse til at bygge på området, skal der foreligge en lokalplan. Men på nuværende tidspunkt eksisterer der ikke en lokalplan. Det forsikrer by- og kulturrådmand Jane Jegind (V). Hun er initiativtageren bag aftenens paneldebat.

- Det her handler ikke om en behandling af en lokalplan, for der er ikke igangsat en sådan proces. Det er en forudsætning for, at der overhovedet kan blive drøftet, hvorvidt der skal bygges, lyder det fra politikeren.

Mødet om Åløkkeskoven finder sted tirsdag aften i Næsbyhallen klokken 19. En time før mødes beboerne fra kvarteret til demonstration.