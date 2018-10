Borgere skal betale mere i skat - til gengæld får de ringere service

Borgerne i Kerteminde Kommune skal til lommerne.

Den budgetaftale, som borgmester Kasper Ejsing Olesen præsenterer onsdag eftermiddag, indebærer, at borgerne i Kerteminde Kommune skal betale mere i skat.

Aftalen indeholder blandt andet * Dårligere service

* Færre kommunale bygninger

* Besparelser på ældreområdet på 5 millioner kroner - stigende til 11,3 millioner kroner i 2022

* Besparelser på skoleområdet på 2 millioner kroner i 2020 - stigende til 5 millioner kroner i 2021

* Biblioteksfunktion i de tre tidligere kommuner bevares, men de skal spare

21 af byrådets 25 medlemmer har skrevet under på et budget, hvor skatten stiger 0,2 procentpoint.

Med det, kan borgerne i Kerteminde Kommune altså se frem til både at betale mere i skat og imødese besparelser på en lang række områder.

Ingen skåltaler over budgettet

SFs Jesper Hempler kalder budgettet for en barsk omgang på sin Facebook-side.

Skattestigning er langt fra en ideel løsning

De Radikale kalder budgettet for 2019 for eftertænksomhedens budget.

- Der er nok ingen politikere, der går ind i politik for at lave nedskæringer og serviceforringelser. Men den økonomiske situation i Kerteminde Kommune har gjort det nødvendigt. For De Radikale er det vigtigt, at disse besparelser og nedskæringer sker, så de gør mindst ondt, lyder det fra radikales Sanne Stemann Knudsen.

- En skattestigning er på ingen måde en idéel løsning, men alternativet i form af skolelukninger, bibliotekslukninger, færre skoledistrikter, samling af alle typer handicappede i en “handicapfabrik” og meget andet, var langt værre.

Læs også Kerteminde: Borgmesteren vil sætte skatten op

Fire byrødder står udenfor

Borgerlistens ene medlem af byrådet, Allan Thomsen, og Venstres tre byrådsmedlemmer står udenfor budgettet.

- Vi forlod forhandlingerne, da vi ikke vil være med til at sætte skatten op. Før vi har implementeret forbedringer og effektiviseringer, så er det ikke nødvendigt at sætte skatten op. Specielt ikke, når vi sandsynligvis får en straf fra staten, siger Venstres Hans Luunbjerg.

Læs også Kerteminde: Blandede reaktioner på forslag om skattestigning

Venstre har derfor fremlagt deres eget bud på et budget uden skattestigninger.

- Vi må respektere, at der flertal for noget andet. Men vi går ikke bare vores vej og siger, at vi ikke vil tage et ansvar, derfor har vi i Venstre sendt vores forslag til budgettet af sted og tingene balancerer fint uden en skattestigning, lyder det fra Hans Luunbjerg.