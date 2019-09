En uge uden rent vand i hanerne: Borgere skal fortsat koge drikkevand fra Langå Vandværk

Det er en uge siden, Langå Vandværk rådede deres forbrugere til at koge vandet fra hanerne, inden det blev brugt i husholdningen på grund af foruening med tarmbakterier.

- Vi har skyllet ledningsnettet igennem og sat en boring ud af drift, så der er ikke så meget mere, vi kan gøre, siger formand for Langå Vandværk, Leif Andersen.

Men selvom den forurenede vandboring er fundet og lukket, bedes borgerne fortsat at koge deres drikkevand. Situationen er nemlig den, at de nyeste vandprøver stadig indeholder rester af forurening med jord- og spildevandsbakterier.

- Der går for lang tid, synes jeg, men jeg kan godt se, at vi er nødt til at vente på svar på prøverne, siger Leif Andersen.

Vandværksformanden forventer, at resultatet på de nyeste prøver er klar onsdag den 25. september. Han regner med, at forbrugerne til den tid vil kunne tage et glas vand direkte fra hanen uden at bekymre sig.

- Jeg kan ikke forestille mig andet, men det er svært at svare på, siger han.