Ros fra politiet: Borgere tilbageholdt cykeltyv på banegård

En 37-årig mand fra Rumænien skal tirsdag fremstilles ved grundlovsforhør, efter han tidligere på dagen blev anholdt for cykeltyveri ved Odense Banegård Center.

Årvågne borgere greb kort før kl. 10 ind foran OBC og tilbageholdt en 37-årig rumænsk mand, der forsøgte at klippe cykellåse over med en boltsaks. Rumæneren i forvejen dømt for cykeltyverier og har 6 års indrejseforbud i DK = klar til grundlovsforhør. Godt gået af borgerne 🙌🌞 — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 21, 2019

At han overhovedet blev anholdt, kan Fyns Politi takke et par vågne borgere for. De så nemlig den 37-årige mand være i færd med at klippe cykellåse over med en boltsaks.

Fyns Politi skriver på det sociale medie Twitter, at de årvågne borgere greb ind og tilbageholdt den 37-årige rumænske mand, indtil politiet ankom til Odense Banegård Center, hvor de så efterfølgende kunne anholde cykeltyven.

Ifølge politiet er manden tidligere straffet for samme forbrydelse, og derfor er han tidligere blevet udvist af Danmark med indrejseforbud i seks år.

På den baggrund skal den 37-årige rumænske cykeltyv senere på tirsdagen fremstilles i grundlovsforhør ved Retten i Odense, skriver politiet.

- Godt gået af borgerne, skriver Fyns Politi på Twitter efterfulgt af en high five-emoji.