Aktiv dødshjælp: Borgerforslag falder til jorden

Det lave antal underskrifter er selvfølgelig en skuffelse, men hvad angår kampen for lovliggørelse af aktiv dødshjælp, er det ikke et nederlag Svend Lings, pensioneret læge og forkæmper for aktiv dødshjælp

Så mange underskrifter var et forslag om at lovliggøre aktiv dødshjælp fra at nå til Folketinget.

Det fremgår af borgerforslag.dk.

Bag forslaget stod blandt andre den fynske læge Svend Lings, der ved Retten i Svendborg blev idømt 40 dages betinget fængsel for at medvirke til selvmord. Sidenhen ankede han dommen.

Forslaget opnåede 8.383 ud af de 50.000 underskrifter som det kræves, før Folketinget behandler et borgerforslag. Alligevel er Svend Lings glad for, at forslaget har skabt debat.

- Forslaget har skabt debat, hvilket var formålet, understreger han i en mail til TV 2/Fyn.

Skuffende resultat

Men Svend Lings havde gerne set, at forslaget havde fået flere stemmer.

- Det lave antal underskrifter er selvfølgelig en skuffelse, men hvad angår kampen for lovliggørelse af aktiv dødshjælp, er det ikke et nederlag, skriver han.

Lægen pointerer også, at Folketinget også skulle have vedtaget forslaget, før det var blevet lovligt at udøve aktiv dødhjælp.

- Forslaget var jo alligevel blevet afvist af Folketinget, hævder han, og tilføjer:

- Når det alligevel er formålsløst at skrive under, er der ikke noget at sige til at folk ikke gider.

Ifølge Etisk Råd er op mod 70 procent af danskerne tilhængere af at lovliggøre aktiv dødshjælp.

- Befolkningen har mistet en slags demokratisk mulighed, men går fortsat ind for aktiv dødshjælp. De mange opinionsanalyser kan ikke tage fejl, skriver Svend Lings.