Borgerne skal samle mindst en halv million for at få ny brugs i Sandager

Flere end 100 beboere og interesserede var mandag aften mødt op til borgermøde i Sandager for at høre nærmere om mulighederne for at få en ny brugsforening i byen.

Dagli’ Brugsen i Sandager måtte i marts dreje nøglen om, efter butikken ikke længere havde opbakning fra Coop. Dermed sluttede 117 år med en dagligvareforretning i den lille vestfynske by.

Men mandag var de mange lokale samlet til et oplysningsmøde i Salbrovadhallen, hvor der blev fremlagt planer og tanker for den – måske - kommende brugs.

Læs også Naboer til lukket brugs håber på opbakning: - Det nytter ikke at sidde hjemme i sofaen

- Hvis det skal være interessant for folk at bo herude, og hvis vores huse skal kunne sælges, så har vi brug for, at der er nogle ting, der sker, siger Jens Henrik Thulesen-Dahl, der udover at være folkevalgt politiker også er en del af den arbejdsgruppe, som vil starte en ny brugs i Sandager, hvor han også bor.

Jens Henrik Thulesen-Dahl nævner blandt andet byens skole og idrætshallen som eksempler på ting, der allerede er velfungerende i byen. Men der er brug for en dagligvareforretning i byen, mener han.

- Og det var egentlig det, som mødet i dag (mandag aften, red.) handlede om. At se om der er basis for at genoprette den, siger Jens Henrik Thulesen-Dahl, som siden 2011 har siddet i Folketinget for Dansk Folkeparti.

Vil kræve en halv million kroner

Han er godt klar over, at det kun er knapt et halvt år siden, brugsen lukkede, og nu skal de samme personer så kunne holde liv i en ny butik på samme matrikel.

- Vi skal alle sammen indse, at det her faktisk er vigtigt og nødvendigt. Jeg siger ikke, at det bliver nemt, siger Jens Henrik Thulesen-Dahl, der håber på borgernes opbakning.

Læs også Fortrøstningsfuld trods brugs-lukning: - Vi håber på et alternativ

Nu har borgerne i Sandager og omegn indtil den 15. oktober til at beslutte, om og i så fald hvor meget de vil støtte projektet med.

Ifølge arbejdsgruppens formand, Ole Larsen, skal borgerne i området støtte projektet med minimum 500.000 kroner, før det er realistisk at få en ny dagligvareforretning i Sandager til at løbe rundt.