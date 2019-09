Besparelser i Faaborg-Midtfyn: - Borgerne vil ikke mærke dem

Mandag var der møde i økonomiudvalget i Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor de sammen drøftede budgettet for de kommende år i kommunen. Selvom de mangler de endelige udmeldinger fra KL og Finansministeriet, har borgmester Hans Stavnsager (S) en god følelse i maven.

- Foreløbig ser det ud til, at vi kan ”nøjes” med at spare omkring 30 millioner kroner. Og når jeg siger nøjes, så er det, fordi vi så ind i et større sparekatalog, siger Hans Stavnsager om besparelserne.

Vedligeholdelse af vej og bolig står for skud

Besparelserne i budgettet går ud over både drift og anlæg.

- Det rammer noget som vejvedligeholdelse og bygningsvedligeholdelse. Så det er jo nogle nødvendige ting, men i nogle år ser det ud til, at vi er nødt til at skubbe det foran os, siger Hans Stavnsager.

Dog mener borgmesteren ikke, at borgerne vil blive ramt særlig meget af de planlagte besparelser. De har på forhånd taget ti millioner kroner fra anlægsrammerne, hvor de vil bruge mindre. Derudover bruger de for 25 millioner kroner af egen kapital.

- Vi har på forhånd gjort en række ting for at undgå, at borgerne kommer til at mærke besparelserne så voldsomt, siger han.

Han håber, at der i de kommende år kommer en udligningsreform, så der ikke er behov for de årlige sparekataloger.

- Det er det store mål for mig, forklarer Hans Stavnsager.

Besparelserne er en udfordring

Selvom Hans Stavnsager virker fortrøstningsfuld omkring de besparelser, der blev diskuteret på mødet, er besparelser aldrig en god ting.

- Det er selvfølgelig stadig en udfordring, for det er mange år i træk efterhånden, at vi har skullet finde effektiviseringer og besparelser. Men vi regner med at kunne komme i mål med de 30 millioner, uden at det kommer til at gøre alt for ondt på borgerne, forklarer Hans Stavnsager.

Nu venter de i kommunen på den endelige afgørelse. For Hans Stavnsager og resten af økonomiudvalget er de 30 millioner kroner den bedste plan for kommunens fremtid, selvom han kunne have ønsket det anderledes.

- Det er altid en træls situation, når vi skal spare, for der er ikke nogen lette områder at spare på i en kommune som vores. Jeg havde håbet på, at vi kunne være på nul, men det når vi ikke i år, siger Hans Stavnsager.