Borgmester åbner hvepserede: Vil gøre torvet i Svendborg bilfrit

Svendborgs nybagte borgmester Bo Hansen (S) foreslår, at parkeringspladserne på Torvet i centrum skal sløjfes, og at det i stedet gøres til et samlingssted for byens borgere.

- Jeg synes vi har en tredjedel parkeringsplads og to tredjedele, der nogle gange minder om en ørken. Hvis man kigger på noget, der ikke virker, så er man også forpligtet til at lave det om, og det er det Socialdemokratiet vil gøre, siger han.

Dermed genoptager han en debat, der har kørt i årevis - ofte med ganske høje bølger.

Handlende: Ikke nu igen!

De handlende i byen er da også allerede på barrikaderne:

- Da jeg læste det, tænkte jeg: Ikke nu igen.Og så tænkte jeg: Skal jeg bruge energi på den kamp, jeg har været med til at tage flere gange om, at det torv selvfølgelig ikke skal lukkes, siger ejeren af Guldsmed Lauridsen, Jens Christian Møller.

Hvis man kan lide tomme butikker og folk, der lukker deres forretninger, så skal man bare lukke Torvet Helle Winther, ansat, Café Stöi.

Helle Winther, der arbejder i Café Stöi, er enig:

- Hvis man kan lide tomme butikker og folk, der lukker deres forretninger, så skal man bare lukke Torvet, for det er det, der kommer til at ske, siger hun.

- Folk skal kunne komme hurtigt til butikkerne. De vil ikke gå langt for at handle, så handler de på nettet i stedet for, supplerer butikschef i Neye.

Flere af byens borgere er også imod at tømme Torvet for biler:

- Der er mange, som har travlt og har små børn, og der er folk, som ikke går så godt, gamle mennesker, så jeg synes, det er alt for dårligt, siger Mette Skov fra Stenstrup.

Palle Larsen fra Svendborg forstår godt de butiksdrivendes modstand:

- De må være godt trætte af det, for det er en sag, der har kørt i rigtig mange år.

Vil gøre kort proces

Netop af den grund mener borgmesteren, at beslutningen om at lukke de 21 parkeringspladser kan tages allerede i slutningen af januar:

- Positionerne er kendt. Den debat, der har rejst sig de seneste dage, er dybest set en gentagelse af det, der tidligere har været. Så Svendborg har ikke brug for en lang, lang debat. Det har vi haft rigeligt, siger Bo Hansen.

