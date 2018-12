Borgmester beskyldes for at lurepasse om havmøller i Lillebælt

Borgere og erhvervsfolk i Faaborg-Midtfyn Kommune ærgrer sig over, at borgmester Hans Stavnsager (S) og resten af kommunalbestyrelsen ikke har engageret sig i kampen mod en vindmøllepark i Lillebælt.

De havde gerne set, at kommunen havde vist større interesse for sin egen kyststrækning og aktivt var gået ind for at modarbejde de planer, som Sønderborg Kommune har om en kæmpestor havvindmøllepark ud for kysten til Assens og Faaborg-Midtfyn Kommuner.

- Vi har jo lige nord for Haastrup det næsthøjeste punkt på Fyn, nemlig Trebjerg. Og lidt længere nede har vi Dronningeudsigten. Jeg har haft folk fra hele verden med deroppe, og vi er ikke bange for at sige, at det er verdens flotteste udsigt, siger Peter Jensen, som er direktør i Dansk Træemballage i Haastrup.

Han bakkes op af Ole Bock, som er direktør i Lebock Fodtøj i Faaborg.

- Vi har ikke hørt ret meget fra vores politikere. Vi har jo Bøjden, Horne Land, Falsled og Haastrup. Her kommer man til at se de her vindmøller helt vildt udefra. Kom nu ind i kampen. Jeg synes, at borgmesteren i Assens har været god til at informere sine medborgere. Men i Faaborg-Midtfyn Kommune har man fejlet totalt, siger han.

Borgmester melder afbud

TV 2/Fyn har talt med flere af kommunens borgere, som ærgrer sig over, at deres egen borgmester ikke viser solidaritet med Assens Kommune, der torsdag har fået foretræde for folketingets energiudvalg.

Her vil Assens' borgmester Søren Steen Andersen (V) få lejlighed til at argumentere mod den planlagte havvindmølle-park, som han frygter vil få meget negative konsekvenser for hele kyststrækningen og de landskabelige værdier.

- Jeg ville gerne have set, at Hans Stavnsager havde taget borgmesteren i Assens i hånden. Jeg er vildt imponeret over borgmesteren i Assens. Han har været på sagen lige fra starten. Alle mennesker kan se, at det her er det rene vanvid, siger Peter Jensen.

Har ikke mandat

Hans Stavnsager afviser overfor TV 2/Fyn, at hans afbud til foretrædet i Energiudvalget skyldes manglende engagement i sagen:

- Jeg har vendt muligheden for at deltage med gruppeformændene i vores kommunalbestyrelse. De mente, at det var mest rimeligt først at diskutere sagen og vores holdning i kommunalbestyrelsen for at give mig et egentligt mandat. Vores intention er nemlig at fremlægge og beslutte et høringssvar i kommunalbestyrelsen, og det vil så være indholdet i det, der bestemmer, hvilket mandat jeg fremfører sagen med i andre sammenhænge, siger Hans Stavnsager til TV 2/Fyn.

Venskab med Sønderborg

Flere af de borgere, som TV 2/Fyn har talt med, har en mistanke om, at politikerne i Faaborg-Midtfyn Kommune bevidst holder lav profil for ikke at skade forholdet til Sønderborg Kommune.

De to kommuner har nemlig et tæt samarbejde om en fremtidig fast forbindelse mellem Als og Fyn. De senere år er samarbejdet intensiveret med et fælles sekretariat, som koster hver af de to kommuner en million kroner om året.

- Jeg er bange for, at man ikke vil være uvenner med Sønderborg Kommune, fordi man i Faaborg-Midtfyn Kommune gerne vil have bygget den her bro. Der må jo være en eller anden grund til, at borgmesteren ikke vil ud af busken, siger Peter Jensen.

- Jeg har ikke noget grundlag for at sige, at politikerne holder afstand til det her på grund af broen. Men man kan kan jo godt have en mistanke, siger Ole Bock.

Ingen sammenhæng

I følge Hans Stavnsager har kommunens samarbejde med Sønderborg dog ingen indflydelse på hans ageren i sagen.

- I forhold til Sønderborg har vi et godt samarbejde om Als Fyn-forbindelsen. Tilsvarende har vi et glimrende samarbejde med Assens Kommune af både politisk og praktisk karakter på en lang række områder. Så for at svare kort: Nej, vores samarbejder med forskellige kommuner har ingen indflydelse på min eller kommunens holdning i denne sag.

Jack Odgaard (DF), som er medlem af kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommune, er foreløbig den eneste lokalpolitiker, som aktivt har engageret sig i sagen. Han var tilstede ved et informationsmøde i Assens Kommune i sidste uge.

- Der var mødt rigtig mange op til mødet fra Falsled, Hesseløje og Bøjden og hele vejen rundt i søzonen. De er imod placeringen af havmølleparken, og det samme er jeg. Jeg har spurgt ind til projektet i vores egen kommune, men jeg har fået at vide, at det løb nok var kørt, siger Jack Odgaard.