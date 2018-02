Borgmester efter besøg af Dansk Sprognævn: - Det er gået rigtig godt

Nordfyns borgmester er stadig positiv efter at have vist lokaler frem til Dansk Sprognævn, der skal flytte til Bogense.

Dansk Sprognævn fik tilbage i januar besked på, at de skulle rykke teltpælene op og flytte fra det gamle radiohus på Frederiksberg til Bogense på Nordfyn.

De har fået et indblik i, hvad det er for en by, man kommer til. Morten Andersen, borgmester, Nordfyn, Venstre

Fredag er Dansk Sprognævns direktør, Sabine Kirchmeier, sammen med Bygningsstyrelsen, på besøg for at kigge nærmere på nogle af de lokationer, som kan huse de 14 fastansatte medarbejdere hos Sprognævnet.

- Det er gået rigtig godt. De har ikke bare set på mulige lokationer, men også set byen. De har fået et indblik i, hvad det er for en by, man kommer til, siger Nordfyns borgmester Morten Andersen, Venstre.

Dansk Sprognævns nye adresse afsløres ikke, før lokalerne er valgt, og lejekontrakten er underskrevet.

Morten Andernsen: - Nu er det op til dem

Sprognævnet fik beskeden om udflytningen i januar 2017 - en besked der ikke ligefrem fik begejstringen frem hos hverken medarbejdere eller direktøren.

Direktøren har tidligere udtalt, at det bliver en "overordentlig vanskelig opgave at få et højt specialiseret forskningsmiljø til at fungere i Bogense".

Jeg ser frem til, at udflytningen bliver gennemført. Men kampen er ikke færdig, før udflytningen er gennemført. Morten Andersen, borgmester, Nordfyn, Venstre

Men på trods af den massive modstand, var de i dag på guidet tur med borgmesteren.

- De gik rundt og vurderede, om de kunne se sig selv i de bygninger fremfor nogle andre bygninger, som de også så på, siger Morten Andersen og fortsætter:

- Jeg ser frem til, at udflytningen bliver gennemført. Men kampen er ikke færdig, før udflytningen er gennemført. Der har vi en stor rolle. Og der tager vi også vores ansvar, siger han.

Næste skridt: Medarbejderne skal have hjælp til at falde til

Det er endnu usikkert, om Dansk Sprognævns medarbejdere vælger at flytte med deres job. Men ifølge borgmesteren er kommunen klar til at tage imod dem og lytte til deres ønsker og ideer.

Vi vil sørge for, at virksomheden falder godt til og bliver en del af lokalsamfundet og kommunen Morten Andersen, borgmester, Nordfyn, Venstre

- Det kan for eksempel være overnatningsfasciliteter, hvis man ikke vil pendle dag til dag. Eller boliger hvis man gerne vil flytte, siger Morten Andersen.

- Vi vil sørge for, at virksomheden falder godt til og bliver en del af lokalsamfundet og kommunen, siger han.

Fyn er blevet tildelt i alt 711 statslige arbejdspladser i forbindelse med regeringens anden store udflytningsplan.

Dansk Sprognævn er en statslig forskningsinstitution under Kulturministeriet. Nævnet har til opgave at følge sprogets udvikling, at give råd og oplysning om dansk sprog og sprogbrug og at udgive Retskrivningsordbogen.