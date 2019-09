Borgmester efter dødsfald: - Det er et wakeupcall til alle

Et barn fra Gislev på Fyn døde af akut nyresvigt efter en infektion med E-colibakterie VTEC, og efterfølgende har Statens Serum Institut understreget, hvor vigtigt det er at holde god håndhygiejne og holde øje med diarré og ondt i maven.

Læs også Barn død af bakterieinfektion: Hold øje med blodig diarré og ondt i maven

Hans Stavnsager (S), der er borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, kalder tilfældet “dybt tragisk”, og dødsfaldet minder om, hvor vigtigt det er at have styr på hygiejnen derhjemme, på arbejdspladser og i daginstitutioner.

- Vi ved godt allesammen, at vi skal være opmærksomme på hygiejnen - både håndhygiejne og hygiejnen, når vi håndterer fødevarer. Det gælder derhjemme og i institutionerne, siger Hans Stavnsager til TV 2/Fyn.

- Selv om vi er opmærksomme på det, kan man godt tage let på det i hverdagen. Jeg mener, det er et wakeupcall til os alle sammen, at det skal vi være opmærksomme på, og vi skal tænke os grundigt om, fordi det kan have nogle dybt tragiske konsekvenser, forklarer han.

Jeg mener, det er et wakeupcall til os alle sammen Hans Stavnsager, borgmester

Skole og børnehave desinficeret

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at det er sjældne komplikationer som følge af at være inficeret med E-colibakterien VTEC, der er årsag til det tragiske dødsfald.

Styrelsen for Patientsikkerhed fandt det ikke nødvendigt at lukke barnets institutution, Børnehuset Solstrålen, der dog har valgt at lade et rengøringsfirma desinficere både skolen og børnehaven.

Læs også Skole og børnehave lukket: Barn død af bakterieinfektion

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed skal børn og forældre i lokalområdet være opmærksomme på hygiejnen og straks kontakte egen læge, hvis der er mistanke om smitte eller sygdom.