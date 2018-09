Borgmester efter nedrivningsplan: - Du kan roligt lade dit barn starte i skole

Peter Rahbæk Juel kan endnu ikke sige, hvor tusindvis af beboere i Vollsmose skal flytte hen. Deres børn kan dog roligt starte i skole i området.

Omkring 1.000 familier fra Odense-bydelen Vollsmose skal flytte fra deres lejligheder, der i forbindelse med den nye Vollsmose-plan skal rives ned eller laves om.

Politikerne i Odense kan dog endnu ikke give et bud på, hvor de omkring 2.700 berørte borgere i Vollsmose-bydelen skal bo.

- For det første skal vi lave en konkret udviklingsplan, så vi ved, hvilke dele af Vollsmose, i hvilke takter og på hvilke tidspunkter Vollsmose skal forandres, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S) til TV 2/Fyn.

- Når vi ved det, skal vi lave et meget gennemtænkt puslespil, så folk får en passende bolig i en anden bydel i Odense, hvor balancen også kommer til at hænge sammen, forklarer Peter Rahbæk Juel, der forsikrer, at Vollsmose-beboerne ikke flyttes til andre udsatte områder i Odense.

Kan børn starte i skole i Vollsmose?

De 1.000 familieboliger i Vollsmose skal gå fra status som almen bolig til studiebolig, ældrebolig eller ejerlejlighed. Derudover skal der opføres 1.600 nye ikke-almene boliger.

Det er et enigt byråd i Odense, der har besluttet, at familieboligerne i Vollsmose skal rives ned eller laves om.

Der står i Vollsmose-planen, at man starter i Bøgeparken med en strategisk nedrivning.

Kan det betale sig at lade sit barn starte i skole?

- Vollsmose er et stort område. Vi var valgt strategisk at tage fat i de dele af Vollsmose, hvor udfordringerne er størst. Det er de i Bøgeparken. Men præmissen er den samme. Der kommer ikke til at ske noget i morgen eller i overmorgen, svarer borgmesteren, der forklarer, at der går noget tid, inden planen er klar.

- Man kan roligt lade sit barn starte i skole.

Jane Jegind: Du skal kunne eje din bolig i Vollsmose

Det er regeringens plan, at Danmark skal være uden ghettoer i 2030. By- og kulturrådmand Jane Jegind (V) kan heller ikke præcis sige, hvor de tusindvis af Vollsmose-beboere skal bo.

- Det handler meget om, hvad investorer kan se sig i til, at vi får bygget nogle private boliger, siger Jane Jegind.

Jane Jegind fortæller, hvilke områder der skal rives ned først.

- Udfordringen i området er, at du ikke kan eje din egen bolig. Du kan kun leje dig ind i det almennyttige boligbyggeri. Det er altså ikke sådan, vi skaber en sund og bæredygtig bydel, forklarer rådmanden, der også nævner Bøgeparken, som det sted med størst udfordringer.

Hvis man bor i Bøgeparken, skal man så indstille sig på, at man ikke kan bo der i fremtiden?

- Der vil i hvert fald være en meget stor sandsynlighed for, at det kan man ikke. Det kan jo være, man kan komme tilbage. Vi skal i fællesskab med beboerne have fundet ud af: Hvad så? Vi ved godt, det er rigtige menneskers liv, og derfor er det vigtigt at sende et signal om, at vi gør det sammen. Vi skal nok hjælpe. Der er ikke nogen, der ender med at stå uden tag over hovedet, svarer Jane Jegind.

Det er ikke første gang, der er lavet planer for Vollsmose. Der blev lavet en plan i 2000 og igen i 2012, men under tirsdagens pressemøde sagde borgmesteren, at den nye Vollsmose-plan var den sidste for den omdiskuterede bydel.