Sundhedsreform: Borgmester frygter for Ærøs fremtid

Med statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i spidsen præsenterer regeringen onsdag sit længe ventede udspil til en sundhedsreform.

Odense bliver centrum for fynsk sundhedsfællesskab, der kommer til at omfatte ni fynske kommuner. Middelfart Kommune bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.

De nye krav til kommunerne får Ærøs borgmester, Ole Wej Petersen (S), til at frygte, at Ærø vil få svært ved at overleve som selvstændig kommune.

- Mit umiddelbare indtryk er, at det er en centraliseringsproces, der går i gang. Sidst vi havde en centraliseringsproces af det her, så blev der kigget meget på kommunernes størrelse, siger Ole Wej Petersen.

- Da Ærø er en af landets mindste kommuner, så kan jeg frygte, at det vil give et pres på, at vi skal have større kommuner, og dermed også en risiko for at Ærø Kommune holder op med at eksistere, siger Ole Wej Petersen.

Mai Mercado afviser

Børne- og socialminister Mai Mercado (K) afviser, at der er tale om en centralisering.

- Det vil ikke være en decentralisering, fordi de drøftelser, hvor man skaber nærheden og sammenhænge, de findes enten ikke i dag eller er på et helt overordnet regionalt niveau. Nu trækker vi det ned således at det bliver nært, og det vil jo være sådan, at hver kommune får en repræsentant ind i sundhedsfælleskabet, siger børne- og socialminister Mai Mercado (K).

Borgmestre og udvalgsformænd i styrelse

Sådan beskriver regeringen de nye sundhedsfællesskaber:

Formålet med sundhedsfællesskaberne er at få sygehus, egen læge og kommunerne til at arbejde bedre sammen.

Hovedopgaven for sundhedsfællesskaberne bliver at skabe sammenhængende forløb for patienterne og tilbud af høj kvalitet i borgernes nærmiljø. Borgeren skal opleve, at sundhedsvæsenet fungerer som et sammenhængende hele og ikke som adskilte siloer.

Sundhedsfællesskaberne skal bestå af repræsentanter fra områdets sygehuse, herunder psykiatrien, samt almen praksis og alle kommuner i området. Sundhedsfællesskaberne skal drøfte samarbejdsudfordringer, finde frem til konkrete fælles løsninger og bringe sundhedsvæsenet tættere på borgerne. En politisk overbygning for hvert sundhedsfællesskab skal som udgangspunkt mødes kvartalstvist for at fastlægge den strategiske retning. Her vil kommunen være repræsenteret ved borgmesteren og den relevante udvalgsformand. Det vil sikre et lokaldemokratisk perspektiv på beslutningerne i det nære sundhedsvæsen.

Fyn bliver delt i to. Middelfart bliver tilknyttet Trekantsområdets sundhedsfællesskab.