Borgmester: Godt udligningsreformen faldt til jorden

Regeringens planer om at lave en udligningsreform er faldet til jorden. Det glæder Assens' borgmester, som ikke brød sig om den reform, der tegnede sig.

Det var en ærgerlig økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille(I), der i dag måtte erkende, at regeringen ikke kan finde et flertal for en ny udligningsreform. Regeringen havde ellers som ambition at ændre på den økonomiske fordeling mellem kommunerne, da den ville rette op på de fejl og mangler der findes i den nuværende udligningsreform.

- Hvis vi havde lavet det her, så havde vi fået ro omkring den kommunale udligning. Det, som regeringen gør nu, er, at vi konstaterer, at der på denne side af et folketingsvalg ikke er mulighed for at lave en løsning, nok på grund af partitaktiske hensyn, og derfor siger vi, at hvis vi genvinder regeringsmagten, kan vi selvfølgelig tage spørgsmålet op igen efter et valg, siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille(I).

Læs også Fynske borgmestre skuffet over regeringen: - Meget uambitiøst udspil

Glad for at reform er faldet

I Assens Kommune glæder borgmester Søren Steen Andersen sig over, at planerne om en ny udligningsreform er taget af bordet. Det var nemlig en dårlig aftale, der var lagt op til, mener han.

- Situationen var begyndt at udvikle sig helt vildt med de scenarier, der var tegnet. Nogle kommuner skulle af med mange millioner. Min forventning har altid været, at en udligningsreform skulle kompensere for de geografiske skævvridninger, der har været i samfundet i mange år. Og så kan det overraske mig, at en masse mindre kommuner, som ikke har det største skattegrundlag, skulle aflevere penge til hovedstadsområdet, siger borgmesteren i Assens.

Langelands nyvalgte borgmester, Tonni Hansen (F), er skuffet over, at der ikke kommer en udligningsreform, der retter op på det, han mener er en uretfærdig økonomisk fordeling mellem rige og fattige kommuner.

- Jeg er selvfølgelig skuffet over, at det ikke lykkedes at finde frem til en mere retfærdig udligning mellem rige og fattige kommuner. I forhandlingsforløbet kunne jeg notere mig, at det ikke var regeringens tungeste V-ministre, som deltog i forhandlingerne. Det synes jeg sendte et signal om, at Venstre dybest set ikke ønskede at pille grundlæggende ved systemet, fordi partiet er splittet mellem Øst og Vestdanmark. Det samme tror jeg egentlig også, man kan sige om det andet store borgmesterparti, Socialdemokraterne, slår Tonni Hansen fast.

Læs også Lækket notat: 55 millioner kroner på vej til Svendborg

Flere penge til Fyn

Selvom regeringen ikke kan komme igennem med dens planer om en ny udligningsreform, så er der alligevel flere penge på vej til de fynske kommuner. Som ordningen er nu, bliver kommunerne kompenseret for antallet af udlændinge. Tidligere har opgørelserne fra Danmarks Statistik ikke taget højde for udlændingenes uddannelsesbaggrund, og dermed er nogle kommunerne med velintegrerede udlændinge blevet kompenseret for en social belastning, de ikke nødvendigvis har haft. Det bliver ændret fra næste år, og dermed kommer der flere penge til Fyn.

Ifølge et notat som TV 2/Nyhederne er kommet i besiddelse af, vil det blandt andet betyde, at Odense Kommune står til at få 63,5 millioner kroner ekstra i udligning.