Efter sparekaos i Odense: Borgmester har fået ridser i lakken

Ifølge TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch, tyder den seneste uges kaos om besparelser i Odense Kommune på, at Susanne Crawleys forvaltning har et problem.

Men det har også givet borgmester Peter Rahbæk Juel (S) ridser i lakken i forhold til den velfærdsdagsorden han har forsøgt at sætte, vurderer Jesper Buch:

- Man (Peter rahbæk Juel, red.) forsøgte at rede trådene ud i sidste uge ved at bruge en fodbold-metafor og sige at den stod 5-1 til velfærden.

- Jeg tror ikke, at der var nogen der fattede, hvordan den måscore kom ind i forhold til de her planlagte besparelser. Andre talte om gamle besparelser, som man havde vidst noget om længe.

- Folk fattede ikke en meter. Man må bare sige, at det der ikke kan forklare, det kan ikke forsvares.

Ansvaret ligger hos den radikale rådmand, Susanne Crawley, Børne- og Ungeforvaltningen, vurderer Jesper Buch:.

- Jeg hæfter mig ved, at borgmesteren på pressemødet (tidligere onsdag, red.) sagde til vores reporter; "Jeg har kigget direktøren i børn- og ungeforvaltningen dybt i øjnene. Nu må børne- og ungeforvaltningen lægge sig i selen og børne- og ungeforvaltningen skal afrapportere til stadsdirektøren".

- Det virker som om børne- og ungeforvaltningen er sat under administration.

Se hele Jesper Buchs analyse herunder:

