Borgmester i Assens: Nu ruller vi skolesammenlægningen tilbage

Sammenlægningen af overbygningerne på Tallerup- og Tommerupskolerne bliver rullet tilbage med virkning fra næste skoleår, det slår Assens genvalgte borgmester fast.

Sammenlægningen af overbygningerne på skolerne i Tallerup og Tommerup bliver rullet tilbage med virkning allerede fra næste skoleår, det slår Assens genvalgte borgmester, Søren Steen Andersen, fast i et interview på TV 2/Fyn.

- Det vil være fra august 2018, at det her bliver rullet tilbage, siger Søren Steen Andersen.

Netop debatten om skolerne var et af de helt store emner i valgkampen til kommunalvalget i Assens Kommune, og fronterne var trukket hårdt op. På den ene side stod Venstre, SF og Konservative over for Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Enhedslisten, der i et snævert flertal valgte at lukke skolerne i Dreslette og Skallebølle og samle overbygninger på skolerne i Tallerup og Tommerup på Tallerupskolen.

Og det er netop sammenlægningen af overbygningerne, der bliver rullet tilbage. Det betyder, at der efter sommerferien 2018 igen er overbygninger på begge skoler. Men for de elever der allerede er flyttet fra Tommerupskolen til Tallerupskolen, understreger Søren Steen Andersen, at de kan få lov at blive, hvis de har lyst til det.

- Vi er klar over, at der er nogle syvende klasser der allerede er flyttet, dem vil vi ikke tvinge nogen steder hen. Hvis de har det godt, der hvor de er i dag, bliver de, for der er reelt frit skolevalg. Det er en praktisk ting, som man må aftale på skolerne.

Det snævre flertals argumenter for at lukke skoler og samle overbygningerne var, at der skulle skabes bedre kvalitet i skolerne ved, at kræfterne blev samlet. Men borgmester Søren Steen Andersen er ikke bekymret for kvalitet selv om sammenlægningen bliver rullet tilbage.

- Skolerne i dag klarer sig godt, og når man ser på, hvordan skolerne ligger, når man måler på trivsel, så ligger man pænt højt, og på faglighed ligger man tredjehøjst på Fyn og som nummer fem i Region Syddanmark.

Beslutningen om at rulle sammenlægningen af overbygningerne tilbage kan formelt først træffes efter den 1. januar, når det nye byråd i Assens tager over, da der i det "gamle" byråd ikke er et flertal for at omgøre beslutningen.