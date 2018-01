Borgmester imødekommer svigtede borgere: - Det skal vi tage alvorligt

Borgmester Hans Stavnsager (S) anerkender, at der er borgere der ikke føler sig hørt, og som ikke har oplevet mødet med Faaborg-Midtfyn Kommune som positivt.

De 30-35 borgere der sidst på eftermiddagen mandag mødte op ved rådhuset i Faaborg for at kalde på kommunalpolitikernes opmærksomhed fik noget at lune sig på.

Med hjem fik de nemlig en tilkendegivelse fra Faaborg-Midtfyn Kommunes nytiltrådte socialdemokratiske borgmester, Hans Stavnsager, om, at man fra kommunens side vil se på kritikken fra borgerne om, at fællesskabet lider og at kommunen svigter de borgere, der har allermest brug for den.

- Det er jeg helt enig i. Det skal vi arbejde med. Vi ved, at der er mennesker, der af forskellige grunde har svært ved at indgå i fællesskaber. Det vil vi rigtig gerne styrke, at det bliver mere rummeligt, sagde Hans Stavnsager til TV 2/Fyn.

Han mener dog, at det er en fælles opgave og at der kan være noget lovgivning, som der skal tages hensyn til:

- Der er så en virkelighed med en lovgivning, og der er også en økonomi vi skal have til at hænge sammen, men den retning, som der gives udtryk for, den er jeg sådan set meget enig i.

- Det er især der, hvor det går galt i mødet mellem kommune og borgere, det er det vi skal lære af.

- Men det kræver også, at vi får noget hjælp fra Christiansborg, at vi får noget hjælp fra lovgiverne, så vi ikke er så bundne af den lovgivning, som vi har i øjeblikket, sagde Hans Stavnsager.

- Den generelle tilgang, som jeg synes vi som kommune skal have, det er det med at alle borgere har ressourcer, alle borgere er eksperter i deres eget liv. Det skal vi lytte til meget alvorligt, når vi er i mødet med dem, og så prøve at hjælpe dem videre derfra, sagde Hans Stavnsager og anerkender, at der er borgere der ikke føler sig hørt, og som ikke har oplevet mødet med kommunen som positivt:

- Det skal vi tage dybt alvorligt.

