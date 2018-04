Borgmester jubler over letbanedesign: - Det vil definere Odense

Det røde logo og de hvide tog blev taget godt imod af Peter Rahbæk Juel, der mener, designet får stor betydning for Odense.

Det blev onsdag afsløret, hvordan designet af Odense Letbane kommer til at se ud. Hvide tog og et rødt logo var blandt hovedpunkterne, og det blev positivt modtaget af Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S).

- Det har ramt rigtig godt. Det bliver et billede på et Odense i forandring. Letbanen er en visuel markør. Det bliver det, vi kommer til at definere som Odense i forandring og det Odense, vi kommer til at se, siger Peter Rahbæk Juel til TV 2/Fyn.

Ifølge borgmesteren har designet stor betydning for, hvordan odenseanerne i fremtiden kommer til at se på byen.

Turistbilleder vil definere byen

Derudover er det også vigtigt, at designet definerer Odense som by i forhold til besøgende og turister.

- Det bliver noget, at der kommer mange fotos fra turister og andre, der besøger byen, så det er vigtigt, at det rammer godt, fastslår Odenses borgmester.

Det er det tyske firma Stadler Pankow GmbH, som leverer de 16 vogne, og spanske Comsa S.A.U., der lægger skinner, rejser master og bygger stationer.

Diskussion af design

Det røde O i letbanens logo står for Odense, mens den vandrette streg både symboliserer L for "letbane" og togets skinner.

Hvordan designet bliver modtaget af odenseanerne, vil tiden vise.

- Jeg håber, det er noget, byen vil tage godt imod. Jeg er sikker på, at det vil kalde på meget diskussion ved aftenbordene. Sådan er det med æstetik, siger Peter Rahbæk Juel.

Rødt LED-lys på stationerne

Ligesom Metroen i København og letbanen i Aarhus bliver stationerne i Odense udstyret med elektroniske trafiktavler, der præcist kan fortælle, hvornår toget kommer. Rødt LED-lys kommer til at være kendetegnet for stationerne.

Letbanens perroner er designet helt uden trinforskelle. På den måde er det nemt for trafikanter i kørestol, med barnevogne eller cykler at tage letbanen gennem byen.

Letbanens første etape kommer til at køre fra Tarup til Hjallese med stop ved Odense Banegård, Syddansk Universitet og Nyt OUH. Ruten bliver 14,5 kilometer lang og med 26 stationer.