Borgmester jubler over ny jernbane, men ærgrer sig over én ting

Der skal anlægges en ny jernbane over Vestfyn, og det er til stor glæde for Middelfarts borgmester Johannes Lundsfryd (S). Han har længe efterspurgt et lokalt S-togsnet henover det vestlige Fyn.

- Jeg tænker, det er rigtig fornuftigt set af regeringen, at der skal laves et ekstra spor henover Vestfyn. Det giver rigtig god mening på landsplan, fordi det binder landsdelene sammen, fortæller han til TV 2/Fyn.

Regeringen har afsat 147 millioner kroner til den kommende jernbane, men det er først i 2023, pengene skal bruges. Trods glæden over den nye jernbane, ærgrer det også Middelfarts borgmester, at det ikke falder sammen med udbygningen af den vestfynske motorvej, som begyndte i april.

- Man kunne have sparet 400 millioner kroner, hvis man havde truffet den her beslutning for to år siden, men der var bare ikke et flertal i Folketinget til at træffe den her beslutning, forklarer Johannes Lundsfryd.

Men glæden over en kommende jernbane overskygger dog ærgrelsen.

- Det ser ud til, at Folketinget vil den vej, fordi det er en rigtig beslutning at lave den vestfynske jernbane, så det synes jeg, vi skal bruge dagen til at glæde os over, lyder det fra borgmesteren.

Nemmere for fynboer i de mindre byer

Den nye jernbane vil reducere rejsetiden for passagertog. I forhold til den nuværende bane forkortes strækningen fire kilometer, og samtidig bliver der mulighed for at køre med op til 250 kilometer i timen.

Det, er Johannes Lundsfryd overbevist om, vil gøre hverdagen lettere for borgere i de mindre byer langs jernbanen.

- Toget er rygraden i den kollektive trafik på Fyn og ved at styrke rygraden, så kommer man også i en situation, hvor man faktisk kan lave 20-miutters drift på rigtig mange af de mindre stationer, siger han.

Forslaget om pengene til den nye jernbane over Vestfyn er en del af regeringens forslag til en ny finanslov, der præsenteres onsdag.

Borgere er blevet opkøbt

TV 2/Fyn spurgte borgere i Nørre Aaby, hvad de synes om den kommende jernbane.

To af dem fået deres huse opkøbt, da opførelsen af den nye jernbane vil være til gene for dem.

- Vi var nødt til at flytte, fordi den bro der skal laves på Assensvej, hvor jernbanen skal køre under, ville komme ind i vores forhave. Det var heldigt for os, fordi vi boede på et gammelt elværk, hvor der er forurening i jorden, så vi har ikke kunnet sælge det, fortæller Mary Degn fra Nørre Aaby.

Det samme er sket for Lena Graversen Goerke fra Indslev, men hun måtte gennem et længere forløb med advokat, før hendes hus blev opkøbt.

- Vi har kæmpet i to år for at blive opkøbt, fordi Vejdirektoratet ikke mente, at vi skulle opkøbes, når vi kun var naboer til projektet, selvom de ville tage vores indkørsel, siger hun.