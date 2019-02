Efter sag om skjult kamera på skole: Borgmester må stå skoleret

Tidligt fredag formiddag skal Nyborgs borgmester, Kenneth Muhs (V), stå skoleret overfor resten af økonomiudvalget.

Det sker, efter en mand dukkede op på en skole og udgav sig for at være fra kommunen. Han viste sig senere at være hemmeligt udsendt af et it-sikkerhedsfirma - på en opgave betalt af Nyborg Kommune. Det har DR Nyheder afsløret.

Nu vil oppositionen i byrådet have en redegørelse om forløbet.

- Vi kræver fuld åbenhed i den her sag. Det er så væsentligt, at vi kommer til bunds i, hvordan det kunne komme så vidt, siger Sonja Marie Jensen, der er gruppeformand for Socialdemokratiet i Nyborg, til TV 2/Fyn.

Det er dybt beklageligt. at det kan ske Kenneth Muhs

Hændelsen skete i november på 4kløverskolen i Ørbæk, da skolen fik tjekket sin it-sikkerhed på en måde, som ikke er set før i Nyborg.

It-sikkerhedsfirmaet var hyret af kommunen og sendte en medarbejder ud til skolen under påskud af at være kommunalt ansat, der var der for at kontrollere, om it-sikkerheden var i orden på skolen. Eller om det var muligt at komme ind fra gaden og snyde sig til personfølsomme oplysninger.

- Det er ikke sådan, vi skal behandle vores medarbejdere i Nyborg Kommune. Det tror jeg ikke, der er nogen, der er i tvivl om, siger Sonja Marie Jensen.

- Dybt beklageligt

Derfor har hun sammen med SF og resten af den socialdemokratiske gruppe i Nyborg Byråd krævet en redegørelse fra borgmesteren.

For da den mystiske medarbejder dukker op på 4kløverskolen i Ørbæk, med det skjulte kamera og det falske id-kort fra kommunen, sker det nemlig helt i overensstemmelse med ønskerne fra it-afdelingen på Nyborg Rådhus.

Det viser mails mellem it-sikkerhedsfirmaet og kommunens it-afdeling. Mails som DR Nyheder har fået adgang til.

- Det er dybt beklageligt. at det kan ske, siger borgmester Kenneth Muhs (V).

Tilsyneladende vidste hverken den politiske top eller kommunaldirektøren i Nyborg, hvad it-afdelingen lavede i sagen.

Det er i hvert fald hvad borgmesteren vil orientere resten af økonomiudvalget om på det ekstraordinære møde, der afholdes fredag fra klokken otte. Det og så en solid undskyldning.

- Det har vores medarbejdere slet ikke brug for i dagligdagen. Vi skal finde andre måder at tjekke datasikkerhed på, for det haandler også om borgernes sikkerhed i forhold til de data, som vi håndterer. Og det er et meget vanskeligt dilemma. Men det her er ikke måden at gøre det på, siger Kenneth Muhs.