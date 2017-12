Borgmester om Rabølles død: - Vi er mange, der vil savne dig

Byrådspolitiker Olav Rabølle Nielsen døde 27. december. På Facebook hylder Odenses borgmester hans engagement for byen.

Efter kort tids sygdom døde byrådspolitiker og mangeårig skoleleder i Vollsmose, Olav Rabølle Nielsen, da han 27. december sov stille ind.

Læs også Genvalgt byrådsmedlem død

Det skriver hans kone i et offentligt opslag på Facebook.

Ifølge Fyens.dk døde Olav Rabølle Nielsen af en sen opdaget kræftsygdom.

På Facebook hylder Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel, byrådspolitikeren i et langt opslag.

- Olav var et engageret menneske ud over det sædvanlige. Han har gennem årene været en højt skattet kontaktperson for børn og unge, skriver Peter Rahbæk Juel på Facebook.

Du kan læse hele opslaget herunder:

Ved kommunalvalget i år blev han valgt ind med 442 personlige stemmer. Han har siddet i byrådet i Odense, siden han blev valgt ind første gang i 2009. Frem til sin død var han formand for Børn- og Ungeudvalget.

- Olav inkarnerede en af demokratiets fineste dyder - nemlig evnen og viljen til at tale for de grupper, der ikke er stærke nok til at tale for sig selv.

- Derfor er vi mange, der vil savne dig, mener Peter Rahbæk Juel.

Efter Olav Rabølle Nielsens død tiltræder Socialdemokratiets førstesuppleant Claus Skjoldborg Larsen i Odense Byråd. Han fik 351 personlige stemmer ved kommunalvalget.