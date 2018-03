Borgmester om udspil: Vi skal alle løfte, og det er ikke kun pegefingeren

Regeringens ghettoudspil rummer positive værktøjer, men har klare mangler. Sådan lyder det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel

Torsdag præsenterede regeringen sit nye ghettoudspil. Det rummer både gode værktøjer, men har også klare mangler. Sådan lyder det fra Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.

Jeg kunne også godt tænke mig, at jeg havde været fri for den løftede pegefinger, der gik igen til pressemødet. Det her handler om, vi alle sammen skal løfte Vollsmose Peter Rahbæk Juel, borgmester, Odense, Soc.dem.

- Der er noget i udspillet, vi bestemt godt kan bruge, og så er der noget, vi mangler, siger Peter Rahbæk Juel (S).

Sådan lyder dommen over regeringens 22 punkter i Ghetto-udspillet, der blev fremlagt torsdag.

Bortset fra de konkrete punkter i udspillet mener borgmesteren,at statsministeren på dagens pressemøde var moraliserende med sin løftede pegefinger overfor blandt andet Odense, når der blev talt om ghettoområderne.

- Jeg kunne også godt tænke mig, at jeg havde været fri for den løftede pegefinger, der gik igen til pressemødet. Det her handler om, vi alle sammen skal løfte Vollsmose. Det skal kommunen, boligforeningerne og lokalområdet. Det nytter ikke noget, at vi andre skal løfte, og det eneste statsministeren skal løfte, det er pegefingeren. Vi skal allesammen hjælpe med at løfte, siger han.

Peter Rahbæk Juel mener, at der især mangler redskaber til at løfte Vollsmose på blandt andet beskæftigelsesområdet.

- Den bedste måde at kunne hjælpe sig selv ud af en social situation på er at kunne få et arbejde og blive selvforsørgende. Det står der ikke noget om i udspillet, så der er der nogle mangler. Det er helt klart, siger han.

Nogle af delene i udspillet kan dog hjælpe Odense Kommune med at løfte Vollsmose af Ghettolisten.

- Vi har en stærk infrastrukturplan i Vollsmose. Jeg har i dag indkaldt byrådets partier til forhandlinger i næste uge, og så skal vi igang med at kigge alle de indsatser, vi har i Vollsmose igennem. Vi skal også være klar til at stille nogle krav til regeringen for, hvordan vi kan komme videre i Vollsmose, siger han og uddyber.

- Men det kræver også nogle ressourcer, og der er regeringen ikke helt endnu. Så nu ser jeg frem til de forhandlinger, der kommer på Christiansborg, og så har jeg en forventning om, når retorikken er så højstemt, som den er på ghetto-området, så kommer hjælpen også, siger han.

I regeringsudspillet er målet, at Vollsmose ikke længere er en del af Ghettolisten i 2030, og det mål forventer borgmesteren bliver opnået.

- Det kan vi blive nødt til, siger Peter Rahbæk Juel.