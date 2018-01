Borgmester opfordrer ansatte i Miljøstyrelsen til at tage på festival

Ansatte i Miljøstyrelsen, der fremover vil få arbejdsplads i Odense, kan smage på det fynske festivalliv, inden de flytter hertil, anbefaler Odenses borgmester.

Miljøstyrelsen skal rykke fra København og Odense, og det betyder, at 440 ansatte får ny arbejdsplads.

Læs også Ansatte i Miljøstyrelsen er chokerede over flytning til Odense

Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), er klar til at vise, hvad byen har at byde på, hvis de ansatte i Miljøstyrelsen skulle være i tvivl, om Fyn er et godt sted at bo.

- Vi skal nok bevise os selv som by og ø, og at det er rigtig rart at bo på Fyn og i Odense. Det kan være, de skal over smage lidt på vores festivalliv, når den lyse årstid kommer, og mærke, at vi her på Fyn er hyggelige at bo iblandt, siger Peter Rahbæk Juel.

Tinderbox og Heartland

I løbet af de seneste år har Odense og Fyn fået en række nye musikfestivaler, heriblandt Tinderbox og Heartland, der tiltrækker titusindvis af festivalglade mennesker til øen fra hele landet - ikke mindst hovedstaden.

Borgmesteren vil give medarbejderne i Miljøstyrelsen ro til at få arbejds- og familielivet på plads.

- Vi skal have en forståelse for, at der er en arbejdsplads, der skal fungere. Medarbejderne kan ikke bare alle sammen rive teltpælene op på én gang, fortæller Peter Rahbæk Juel.

Rådmand: Hjælp med lejlighed eller villa

Odenses by- og kulturrådmand, Jane Jegind (V), mener, byen skal stå klar med tilbud til tilflytterne, så de, der har lyst, kan komme så let som muligt fra de københavnske rødder.

- Vi skal være åbne over for at hjælpe med, at de, der har lyst til at flytte, får skabt nogle hurtige forbindelser til, hvad de har lyst til at flytte til - en lejlighed i centrum eller en villa lidt uden for, siger Jane Jegind.

- Vi skal gøre familierne opmærksomme på, hvad det vil sige at se ind i de odenseanske børnehaver og skoler, forklarer hun.

Miljøstyrelsen har i dag adresse på Haraldsgade på Østerbro i det centrale København. I den nærmeste fremtid skal styrelsens ansatte til at arbejde et stadig ukendt sted i Odense.

Borgmesteren vil i dialog med Miljøstyrelsen finde ud af, hvilke behov den har i forhold til lokation.

Se hele interviewet med Odenses borgmester herunder: