Ringenes Herre på Fyn: Borgmester spreder magi i kirke

Når Hans Stavnsager har brug for at slappe helt af, bytter han kommunale excelark og lange dagsordener ud med Tolkiens bøger eller onlinespil som Lord of the Rings.

Når jeg lige har en time i overskud derhjemme, så bruger jeg den til at gå ind og hilse på vennerne i universet Hans Stavnsager, socialdemokratisk borgmester i Faaborg-Midtfyn

- Når jeg bevæger mig ind i den verden, så er jeg der. Så kan man slippe det kommunale en time eller to, og det, tror jeg, er meget sundt for mig at komme helt væk fra i hverdagen, fortæller borgmester Hans Stavnsager (S).

Faktisk er borgmesteren i Faaborg-Midtfyn så nørdet og passioneret omkring Tolkiens univers, at han har holdt flere foredrag om emnet. Torsdag aften er han igen inviteret - denne gang i Det nye Hospital ved Faaborg Kirke.

- Heldigvis er der engang imellem nogen, som synes, det kunne være interessant, at jeg kommer ud og fortæller om Tolkien, smågriner Hans Stavnsager.

Skabte sin helt egen verden

Interessen stammer helt tilbage fra, da Hans Stavnsager var teenager og slugte historien om Ringenes Herre første gang.

- Det, der fascinerede mig, var, at man kunne opbygge et helt univers, som var så komplet med sprog, mytologi og geografi. At en enkelt person var i stand til at skabe sin helt egen verden og så formidle den til andre.

Er vi derude, hvor du bliver kaldt nørd?

- Ja, det har jeg da ikke noget imod, griner han.

Hans Stavnsager har selvfølgelig også det kæmpestore 12-bindsværk, som Tolkiens søn har samlet med noter, skitser og andet fra sin berømte far.

- De der 5.000 sider har jeg tygget mig igennem flere gange, så det tyder vist på, at man er lidt nørdet, fortæller han.

Orker, hobitter og elve. Tolkiens univers byder på lidt af hvert. Foto: Nf/Ritzau Scanpix

Borgmesteren nøjes dog ikke med at læse de tykke bøger. Han spiller også Lord of the Rings online.

- Her spiller jeg sammen med flere fra hele verden og oplever universet den vej igennem. Og når jeg lige har en time i overskud derhjemme, så bruger jeg den til at gå ind og hilse på vennerne i universet (onlinespillet, red.) og snakke med dem, siger Hans Stavnsager og uddyber:

- Det fylder så meget, at det er min primære hobby. Det er nok også svært at have flere som borgmester, for du kan ikke gå til noget fast tirsdag eller onsdag aften.

The Lord of FMK

Op til kommunalvalget i 2017 blev Hans Stavnsagers passion til en valgplakat med teksten The Lord of the FMK.

Valgkampen er i fuld gang, og i bedste DSU stil gav vi vores højt elsket borgmester kandidat en gave! Hans elsker Ringenes herre, og vi elsker Hans, lød det i opslaget på Facebook fra DSU Midtfyn.

Harry Potter ville ikke eksistere

Tolkien er gaven, der bliver ved med at give. Der er hele tiden nye lag, man kan kradse i og blive klogere på, lyder det fra den midtfynske borgmester.

- Noget af det, der er fascinerende, er den enorme indflydelse han har på vores nutidskultur. Games of Thrones eller Harry Potter ville ikke eksistere uden Tolkien, hævder Hans Stavnsager.

Og yndlingen i universet?

- Jeg holder meget af Gandalf. Han er en vis og rar mand, slutter Hans Stavnsager.

Stavnsager og Ringenes Herre Foredrag i Det Nye Hospital ved Faaborg Kirke torsdag 14. november klokken 19.00

Sådan så valgplakaten i 2017 fra DSU ud Foto: DSU