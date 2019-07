Borgmester udfordret i e-sport af 11-årig

Faaborg har har fået en e-sportsforening. Men det er dyrt at skaffe de computere, det kræver at holde foreningen i gang.

Derfor blev Faaborg-Midtfyns borgmester Hans Stavnsager mandag inviteret til en Counter Strike-duel mod en af foreningens 11-årige medlemmer.

Alt sammen for at sætte fokus på gaming som sport.

- Jeg har ikke et cool player-navn, men "Mayor One" må være passende, sagde Hans Staunsager inden dysten begyndte.

Det er ikke hver dag en 11-årig får mulighed for at dyste med en borgmester, men mandag fik den 11-årige Tristan "Tr1lle" Greve fra Faaborg muligheden.

Borgmesteren var ret sikker på, at han ville få tæv. Og sådan gik det også. "Tr1lle" vandt 16-2 over "Mayor One".

Læs også Danmarksmesterskaberne i e-sport bliver afholdt på Fyn

Gode fællesskaber

Det glæder borgmesteren, at e-sport er kommet til byen.

- Jeg tror på, at børn og unge skal være aktive mange forskellige steder. Det er ikke kun et spørgsmål om at spille Counter Strike eller kun at spille fodbold. Det er et spørgsmål om at være med i nogle gode fælleskaber sammen med andre børn og unge, siger Hans Stavnsager.

Men interesse er ikke nok, der skal også penge til. Med dagens arrangement håber Faaborg Esport at sponsorer også får øjenene op for den nye klub.

- Vi forventer, at der kommer nogen og siger at de godt kunne tænke sig at være ldit sponsorer, siger næstformand i Faaborg Esport Thorbjøn Fyhn.

E-sportssæsonen i Faaborg Esport begynder 1. september 2019.

Foreningen har lige nu 27 medlemmer.