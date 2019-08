Første velfærdsmøde: Borgmester vil have alle idéer på bordet

I løbet af de næste ti år stiger antallet af ældre og børn i Odense Kommune. Det betyder, man har brug for mindst 1100 flere ansatte i byens daginstitutioner og ældrepleje.

Derfor har borgmester Peter Rahbæk Juel (S) inviteret samtlige borgere i kommunen til såkaldte velfærdsmøder. Indtil videre har omkring 1400 tilmeldt sig, oplyser han.

"... vi skal drøfte, hvad der skal til for sikre den nære velfærd i fremtiden," hedder det blandt andet i invitationen.

Selvfølgelig skal vi involvere borgerne

Peter Rahbæk Juel mener, at det er en selvfølgelighed, at borgerne i kommunen bliver involveret på den måde, møderne lægger op til

- Langt de fleste penge i kommunen bruger vi på ældre og på børn, og vi ved, det er det, der betyder noget for allerflest, så selvfølgelig skal vi da involvere borgerne, når vi skal tage nogle beslutninger, der kan have vidtrækkende konsekvenser, for noget af det, der betyder allermest for dem, siger Peter Rahbæk Juel.

Læs også Mystik om velfærdsdebat: Pludselig forsvandt 134 kritiske kommentarer fra kommunens Facebook-side

Er det sådan, så folk på de her møder kan række hånden op og sige, "I skal skære på det" eller "I skal ikke skære på det", og så kan man en-til-en se det i den beslutning, byrådet tager?

- Det kommer jo helt an på, hvad der bliver sagt. Alle gode idéer er meget velkomne. Jeg er sikker på, vi er meget lydhør, siger borgmesteren.

- Jeg tror, vi kommer til at opleve, at borgerne har mange forskellige synspunkter, som måske ikke går i samme retning allesammen. Men det er jo det, der er ved den her forsamlingshussamtale, som vi virkelig har fået vakt til live her i Odense, siger han.

Mødernes dagsorden er ambitionerne for kommunens velfærd, ligesom man skal drøfte de anbefalinger, den særligt nedsatte velfærdstaskforce er kommet med.

Læs også Sådan skal Odense redde velfærden: Spred tosprogede elever og sænk skolefraværet

Taskforcen offentliggjorde sine anbefalinger 25. juni. De går blandt andet ud på at skaffe flere velfærdsmedarbejdere, bremse opdelingen af Odense og ændre kommunens skolestruktur.

- Nu har vi hørt, hvad eksperterne synes er vigtigt, nu vil vi gerne høre, hvad borgerne synes er vigtigt. Så har vi både eksperterne og borgernes udsagn, og det vil vi tage med i vores proces, siger Peter Rahbæk Juel.

De otte anbefalinger: Skaf flere velfærdsmedarbejdere Flere skal med i arbejdsfællesskabet. En ny ungeenhed skal hjælpe unge ind i arbejdsfællesskabet,

og der skal etableres opkvalificeringsforløb med jobgaranti. Der skal etableres et videnscenter for børn og unges trivsel, så Odense kan gøre op med de ting i samfundsudviklingen, der skaber mistrivsel blandt unge. Odenses skolestruktur skal ændres, og der skal skabes flere vuggestue- og børnehavepladser, og bygges flere ældreboliger. En ny struktur skal søge at udjævne forskellene i

elevsammensætning og klassestørrelse på tværs af bydelene. Opdelingen i Odense skal bremses ved blandt andet at skærpe og fremrykke indsatserne i forhold til elever med højt fravær. Ny velfærdsteknologi skal være med til at hæve kvaliteten i velfærdsydelserne. Tilliden til velfærdssamfundet skal styrkes. Derfor skal Odenses borgere inddrages mere, og der

skal etableres en ny aktivisme- og dialogfunktion. Der skal være skarpere fokus på at opnå forandring for borgerne i Odense Kommune. Derfor skal fokuseres mere på målrettet at implementere politik, før der udtænkes nye strategier og tiltag. Se mere

Politikerne bestemmer stadig

I invitationen til møderne bliver det understreget, at det i sidste ende er politikerne, der beslutter, hvordan man indretter velfærden, men man lover at tage idéer og forslag med til forhandlingerne om en en velfærdsplan for 2030.

- Vi er jo valgt til at tage ansvaret, og det må vi tage på os. Vi kan ikke møde op her og så skubbe det ud på dem, der nu møder frem her på Hunderupskolen en onsdag aften.

- Vi skal lytte og lytte, og på et tidspunkt skal vi sige, nu har vi de input, vi skal have. Så er det jo de økonomiske rammer og den politiske vilje, der afgør, hvad vi kan gøre.

Udover velfærdsmøderne har borgmesteren oprettet et borgerråd på 99 tilfældigt udvalgte odenseanerne, der ligeledes skal komme med deres bud på, hvordan man kommer velfærdsudfordringerne til livs.

Læs også Første gang i Danmark: Odenseansk borgerråd skal hjælpe politikerne