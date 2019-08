Gymnasieelev dræbt efter fest: Borgmestre opfordres til at passe på de unge

Debatten om de unges festkultur er igen blevet aktuel på Fyn efter en ung mand på 18 år i weekenden blev dræbt efter en fest, som han ifølge en række andre gæster forlod i godt humør.

Den 18-årige gymnasieelev blev dræbt i en færdselsulykke på Nyborgvej ved Refsvindinge sent lørdag aften.

Det er vigtigt, at forældrene tager ansvaret på sig, tager stilling til alkohol, og laver nogle fornuftige aftaler med den unge om, hvor meget alkohol, det er i orden at drikke. Niels Sandø, enhedschef, Sundhedsstyrelsen

Ifølge politiets undersøgelser på stedet havde den 18-årige mand tilsyneladende lagt sig på vejen. Her blev han påkørt af en bilist, der ikke nåede at se ham i tide. Det er uvist hvorfor, gymnasieeleven valgte at lægge sig på vejen. Samme aften havde han deltaget i en 18 års fødselsdag, og ifølge en række af de andre gæster - som Fyens Stiftstidende har talt med - var han i rigtig godt humør.

TV 2/Fyn har ikke kendskab til, om den 18-årige mand var beruset.

Weekendens ulykke er en blandt mange de senere år i det fynske natteliv.

Nu står et nyt uddannelsesår for døren. Og med studiestart følger ikke kun nye bøger og ugentlige afleveringer. Studiestart betyder også festlige indslag og sociale arrangementer, hvor man skal lære sine nye medstuderende at kende.

I et brev opfordrer Danske Gymnasier og Sundhedsstyrelsen i dag landets borgmestre til, at kommunerne går med i en fælles indsats om at skabe et trygt natteliv for de unge.

I brevet opfordres kommunerne til at tage en snak med forældre, hvis børn skifter folkeskolen ud med en ungdomsuddannelse. Det er her, at alkoholforbruget ifølge Danske Gymnasier og Sundhedsstyrelsen kan tage fart.

- Gør forældrene til udskolingseleverne opmærksomme på, at deres forældrerolle er særlig vigtig, når de unge går fra folkeskolen til en ungdomsuddannelse. Det er vigtigt, at forældrene tager ansvaret på sig, tager stilling til alkohol, og laver nogle fornuftige aftaler med den unge om, hvor meget alkohol, det er i orden at drikke, lyder opfordringen fra Niels Sandø, der enhedschef i Sundhedsstyrelsen.

Et fælles ansvar

Den 18-årige mand, som blev dræbt i weekenden, var elev på Nyborg Gymnasium. Og her har man allerede et stort fokus på alkohol.

- Vi følger løbende op på det med alkohol. På gymnasiet har vi indført et alkoholkodeks, som ligger på vores hjemmeside. Vi serverer kun almindelig øl. Vi serverer aldrig spiritus. Vi har altid professionelle vagter. Vi lader aldrig fulde mennesker gå hjem alene – så ringer vi efter forældrene. Og vi lader ikke alt for fulde mennesker komme ind til festerne, fortæller rektor Henrik Vestergaard Stokholm.

Nyborg Gymnasium samarbejder tæt med Misbrugscenteret, Sundhedsafdelingen og Natteravnene. I den kommende måned har parterne arrangeret et foredrag med tidligere stofmisbruger Julius Mygind.

- Den 3. og 4. september kommer han og holder foredrag for elever og forældre fra gymnasiet og fra de andre folkeskolers overbygning. Han vil fortælle om, hvordan man kan hjælpe hinanden, og hvordan man håndterer stoffer i nattelivet, siger Henrik Vestergaard Stokholm.

På de fleste gymnasier har man ligesom i Nyborg allerede taget initiativer til at sørge for nogle fornuftige rammer for, hvor meget alkohol der bliver serveret til fester og andre sociale arrangementer på skolerne. Men ifølge Niels Sandø spiller kommunen også en vigtig rolle i forhold til at passe på de unge.

- De unge bevæger sig jo ikke kun på deres uddannelse. Når festen på skolen er slut, så skal de videre ud i byen og ud i nattelivet. Her er kommunen en vigtig aktør i forhold til at arbejde for et trygt natteliv for de unge”, siger Niels Sandø, der mener, at kommunen sammen med barer og værtshusholdere kan sørge for en ansvarlig udskænkning til unge.