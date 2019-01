Bornholmere og sønderjyder hjalp til under oversvømmelser på Fyn

I Assens er man dagen derpå i gang med at rydde op efter onsdagens forhøjede vandstand ved de fynske kyster.

Flere områder blev oversvømmet, og derfor måtte Assens Kommune onsdag lukke flere veje.

Læs også Folmers terrasse fyldt med tang: - Stormflod kunne have været meget værre

Ved havnen i Assens havde beredskabet sørget for såkaldte water tubes - 25 meter lange vandrør, der hver kan rumme 66.000 liter vand, så man mindsker risikoen for oversvømmelser i havneområdet.

- Vi er i gang med oprydning, efter vi i går (onsdag, red.) havde udlagt mobile dæmninger, siger seniorsergent Hans Iversen fra Beredskabsstyrelsen Sønderjylland i Haderslev.

- Dem er vi ved at tømme nu.

Beredskab fra Bornholm kaldt til Fyn

Det var beredskabsfolk fra både Sønderjylland og Bornholm, der var taget hele vejen til Fyn for at hjælpe med at begrænse skaderne i forbindelse med stormfloden langs flere fynske kyster.

- Vi kommer fra Haderslev og har trukket mandskab fra Bornholm, siger Hans Iversen.

- Lige nu er 25 mand i gang med pakningsarbejdet, fortæller han.

Der var ikke officielt tale om stormflod i Assens, har Stormrådet konkluderet torsdag eftermiddag. Det var der til gengæld flere andre steder i det fynske, heriblandt Nordfyn, Langeland og Ærø.