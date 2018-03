Bowlingklub for mennesker med særlige behov: - Alle skal have det godt

Bowlingklubben Trippel, der er for mennesker med særlige behov, har det motto, at alle skal have det godt. Hver onsdag mødes de til et slag bowling i Odense, og det har givet dem et helt særligt fællesskab.

Bowlingklubben Trippel forsøger at skabe et fællesskab for en udsat gruppe af mennesker, hvor tilbuddene om at blive en del af en sportsklub er få.

Man skal bare kunne kaste en bowlingkugle, så kan man være med. Viviann Schønnemann, bestyrelsesmedlem i Trippel Bowlingklub

Klubben har godt 200 medlemmer, der tæller alle aldre. Hver onsdag mødes medlemmerne i City Bowling på Rugårdsvej, hvor de bowler og spiser sammen.

- Det er et fællesskab, vi dyrker, da det er en udsat gruppe, der ikke har så meget andet, siger bestyrelsesmedlem Viviann Schønnemann.

Medlemmerne er nemlig børn, unge og voksne med særlige behov, herunder bevægelseshæmmede og udviklingshæmmede. Det er blandt andet mennesker med lav IQ og forskellige fysiske handicaps.

- Man skal bare kunne kaste en bowlingkugle, så kan man være med, siger Viviann Schønnemann.

Bowling er et godt match

Udover at være medlem af bestyrelsen er Viviann Schønnemann også mor til 17-årige Marcus Schønnemann, der er en del af klubbens ungdomshold. Marcus Schrøder har ADHD og indlæringsvanskeligheder og ifølge moderen er bowling et særligt godt match.

- Det giver Marcus følelesen af at være en del af et fællesskab. Vi har i mange år kæmpet for at finde en sportsgren til ham, men det kan være svært, når man har særlige behov, og bowling er en individuel sportsgren, men man er stadig en del af et fællesskab.

Viviann Schønnemann, mener det er småt med tilbud til mennesker med særlige behov, men mindst ligeså vigtigt, hvis ikke vigtigere, som for alle andre.

- Det er en glæde for mig som mor at se han har fundet noget han er glad for og er god til, nøjagtig som hans lillebror, der ikke har særlige behov.

Medaljer gør godt

Der spilles på alle niveauer, men bowlingkuglerne bliver ikke kun kastet i hallen på Ruggårdsvej. Flere gange om året deltager klubbens hold i turneringer og i år også Special Olympics, der er en idrætsfestival for idrætsudøvere med udviklingshandicap.

- At de tager til stævner og vinder medaljer er vigtigt, for så er der noget at fortælle om, siger Viviann Schønnemann.​

Lige præcis den her gruppe er gode til at passe på hinanden og det er det unikke. Viviann Schønnemann, bestyrelsesmedlem i Trippel Bowlingklub

For st styrke fællesskabsfølelsen kører klubben samlet i bus til turneringer i blandt andet Vejle, Horsens og Kolding. Holdene deltager dog ikke kun i turneringer for at vinde medaljer, men også for at bygge bro mellem andre bowlinggrupper i samme målgruppe, som Odense-klubben.

- Lige præcis den her gruppe er gode til at passe på hinanden og det er det unikke, fortæller Viviann Schønnemann.

Trippel Bowlingklub blev stiftet i 1993 og kan i år fejre 25 års jubilæum.