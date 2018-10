Brændende bil lukkede togtrafik over Storebæltsbroen

Opdatering Togene kører nu igen.

En brændende bil lukkede tirsdag al togtrafik over Storebæltsbroen.

Det oplyste Banedanmark på Twitter.

Ifølge Banedanmark kunne togtrafikken genoptages omkring klokken 15.15

Opdatering Storebælt: Togene afventer, at branden slukkes. Vi forventer, at trafikken kan genoptages om 30 minutter — Banedanmark (@banedanmark) October 17, 2018

- Det ser ud til at holde, siger pressevagten ved Banedanmark.

Det er uvist, hvordan branden er startet.

Selskabet bag broen, A/S Storebælt, oplyser på sin hjemmeside, at hændelsen skaber kødannelser for den øvrige trafik.

Togene kører igen

Klokken 15.05 ruller togene igen over skinnerne på lavbroen.