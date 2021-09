Ærø-borgmester: Samråd er spild af ressourcer

- Det, der foregår lige nu (samrådet, red.), er faktisk spild af ressourcer. Det er det spild af ministerens og folketingspolitikernes tid. Og det er faktisk også spild af alle andres tid, siger Ole Wej Petersen og uddyber:

- Den betjent, der serverer kaffe, og sådan nogle ting, det er betydeligt dyrere end alt det her. Der er ikke noget i denne her sag efter min mening.

Han tilføjer, at dette gælder for alle former for samråd.

- Om det så er de røde, de blå eller de gule. De henter allesammen hinanden i samråd. Når den ene er i regeringen, så hiver den anden part i samråd, siger Ærø-borgmesteren, som efter godt 20 år i politik, og én periode i borgmesterstolen ikke stiller op som Socialdemokratiets spidskandidat ved kommunalvalget den 16. november.

Ole Wej Petersen forklarer sin holdning til forbruget af ressourcer med, at Marinehjemmeværnet er frivilligt.

- Så det har jo ikke kostet noget i løn, og de bruger det som en øvelsestur. De har måske fået en kop kaffe, siger han.

- Det er jo frivilligt korps, og jeg kan sandelig godt forstå, at de gerne vil have besøg af Trine. Det er dem selv, der har spurgt om, at få et besøg. Det har været udskudt flere gange på grund af corona, så de har være glade for, at hun er kommet om bord.

- Det ville jeg også være, hvis jeg var frivillig et eller andet sted, så ville jeg sætte pris på, hvis ministeren kom ud og besøgte mig.