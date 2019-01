Uheldig håndværker: Brand i kæmpe silo

Stort set samtidig med, at der ved 13.45-tiden opstod brand i Rosengårdcentret i Odense gik alarmen med meddelelse om en brand i Ringe.

Her var det ifølge videotjenesten Localeyes mand på stedet en uheldig håndværker, som i 20 meters højde og under arbejdet på virksomheden Laktosans silo på Nordbakken, fik antændt noget materiale, så det begyndte at brænde under den ydre beklædning.

Ifølge TV 2/Fyns oplysninger nåede branden ikke at udvikle sig alvorlig før brandfolk fra Ringe fik den slukket.

Vagtchef ved Fyns Politi, Lars Fredensborg, oplyser, ved 17-tiden, at årsagen til branden var gnister fra det værktøj, der blev anvendt.



