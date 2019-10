Storebæltsbroen spærret: Brand i lastbil på lavbroen

Brandvæsen og politi er torsdag i aktion på Storebæltsbroen, da der tidligere på aftenen udbrød brand i en lastbil

Broen er spærret i østgående retning på ubestemt tid for at give plads til slukningsarbejdet. Fynske Motorvej er spærret fra den sidste afkørsel på Fyn, afkørsel 44.

Politiet er også i aktion andre steder på motorvejen. Ved afkørsel 47 har der været et større oliespild, som betyder, et spor er spærret i østgående retning.

Politiet opfordrer til, at man viser hensyn og kører forsigtigt.

Læs også Et spor spærret: Oliespild på motorvejen

Kort før klokken 22.00 er det lykkedes at få slukket branden. Motorvejen over broen er dog fortsat spærret, da der skal ryddes op på stedet.

Branden opstod på lastbilens trækker. Det er her, motoren og førerhuset er placeret.

- Problemet er, at den ikke kan køre videre. Derfor skal vi have en ny trækker ud til stedet for at få sættevognen væk. Trækkeren, der brændte, bliver bugseret, siger vagtchef ved Fyns Politi Hans Jørgen Larsen til Ritzau.

Ingen personer er kommet til skade i forbindelse med branden, der tilsyneladende brød ud ved et af lastbilens dæk.

Politiet er nu i gang med oprydningsarbejde og forventer, man igen kan åbne for den østgående trafik klokken 23.30.